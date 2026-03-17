En medio de la actual guerra en Irán, hay una nueva advertencia clara y alarmante: las próximas decisiones de Donald Trump para escalar la guerra en Medio Oriente desataría “un nuevo Vietnam”.

El profesor e historiador de Yale, Jiang Xueqin, asegura que un posible plan del presidente estadounidense para escalar la guerra con Irán podría derivar en una invasión terrestre de Estados Unidos, con consecuencias devastadoras tanto en el frente militar como en el interior del país.

Tras casi tres semanas de bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel, el conflicto no ha debilitado al territorio iraní como lo ha afirmado Trump en los últimos días al decir que ha acabado con todo su armamento y capacidad apra continuar la guerra, sino que ha fortalecido su resistencia, afirma el experto. La respuesta iraní, incluyendo ataques en la región y el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, ha sorprendido a Washington y ha elevado la tensión a niveles críticos.

Uno de los puntos más delicados es la posible toma de la isla de Kharg, clave para la exportación del petróleo iraní, ubicada precisamente frente a las costas del suroeste de Irán.

El analista señala que esta operación sería el primer paso hacia una ofensiva terrestre mayor, que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial con todos sus efectos e intervenciones internacionales por parte de ambos bandos y además traer consigo un sistema similar que hubo durante la guerra en Vietnam, de entre 1955 y 1975.

Sin embargo, advierte que atacar el corazón energético de Irán podría provocar represalias contra infraestructuras petroleras en todo Oriente Medio, disparando aún más el precio del crudo y afectando la economía global, iniciando por los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Asia, Europa y el resto del mundo, incluido Estados Unidos.

El escenario más preocupante es el militar. Xueqin asegura que una invasión terrestre en Irán, aunque podría ser efectiva y letal a largo plazo, inmediatamente no sería rápida ni sencilla, ya que el terreno, la capacidad defensiva iraní y su red de misiles subterráneos obligarían a desplegar cientos de miles de soldados. Esto abriría la puerta a una guerra prolongada, similar a Vietnam, considerado uno de los conflictos más costosos para Estados Unidos.

“Trump busca un último recurso. Si los iraníes se negaron a rendirse cuando asesinaron a su líder supremo, ¿quizás lo hagan una vez que tomen la isla de Kharg? Una vez que se despliegan tropas sobre el terreno, la expansión de la misión y la falacia del costo hundido entran en juego, y pronto irán se convertirá en otro Vietnam”, advierte el historiador.

Según apunta el profesor, una guerra de esta magnitud requeriría un reclutamiento masivo de jóvenes estadounidenses, algo que no ocurre desde hace décadas. Incluso se menciona que ya existen señales de preparación institucional para un posible servicio militar obligatorio.

Tan sólo para la invasión terrestre, Estados Unidos requeriría al menos 500 mil soldados , con un máximo efectivo de hasta 2 millones debido al tamaño de la región, geografía y capacidad armamentista para movilizar sus fuerzas de defensa.

A esto se une la participación indirecta de potencias como Rusia y China que complican aún más el panorama. Ambos países podrían apoyar a Irán económica o estratégicamente, transformando el conflicto en una crisis internacional de gran escala con implicaciones globales.

Cabe destacar que hace unos días, el presidente Vladimir Putin expresó su total apoyo con el pueblo iraní ante los ataques masivos de Estados Unidos y la muerte de su supremo líder, el ayatolá Alí Jamenei: “Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, señaló el mandatario ruso.

“Es un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requeriría sin duda un gran coraje y dedicación”, agregó.