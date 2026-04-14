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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los (por sus siglas en inglés) publicó nuevamente la recompensa millonaria que ofrece por la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias "Chapito o Tocallo", hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

En redes sociales, el ICE publicó la ficha de búsqueda destacando que el hermano de Ovidio, alias "El Ratón", y de Joaquín Guzmán López, sigue "fugitivo y debe ser considerado armado y peligroso".

La recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por información que conduzca a su arresto o condena asciende a 10 millones de dólares, que al tipo de cambio a de este martes, esta es de más de 172 millones de pesos.

"Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron las redes de narcotráfico de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera", precisa ICE.

¿Quién es el otro hijo de "El Chapo" buscado por Estados Unidos?

De acuerdo con las fichas de los criminales más buscados por ICE, además de Iván Archivaldo también ofrecen una recompensa similar por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias "Alfredito", quien también está prófugo de la justicia

Al igual que al "Chapito" a ambos se les busca por "delitos contra Estados Unidos".

¿Quiénes son los hijos de "El Chapo" encarcelados en Estados Unidos?

Tras la extradición en 2017 de "El Chapo" a Estados Unidos, las autoridades continuaron con el rastreo de los cuatro hijos del exlíder criminal.

A la fecha, dos de sus hijos están encerrados en prisiones de aquel país, desde donde enfrentan procesos legales independientes.

Ovidio Guzmán, alias "El Ratón", fue detenido y liberado en medio de un fuerte operativo en Culiacán desplegado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

Sin embargo, las autoridades mexicanas continuaron con las investigaciones para lograr su aprehensión y fue en enero de 2023 cuando finalmente se logró su aprehensión.

En septiembre de ese año, el gobierno mexicano lo entregó a las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Joaquín Guzmán López fue detenido en julio de 2024, en Texas luego de que realizara un viaje en avión desde Sinaloa acompañado de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

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