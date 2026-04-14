Luego de que en marzo expirara la patente sobre el compuesto principal del Ozempic, elaborado por la empresa Novo Nordisk y popularizado para bajar de peso a pesar de su alto costo, en México se emitió una alerta sanitaria por la falsificación de este producto en el país.

" Representa un riesgo a la salud ", informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en un comunicado emitido el 26 de marzo.

Durante ese mismo mes, por su parte, las agencias de noticias confirmaron que el uso exclusivo del compuesto semaglutida había expirado para la empresa danesa.

Tras ello, inició la carrera comercial entre farmacéuticas para la distribución de su propia versión del medicamento que se popularizó entre la gente y particularmente entre las estrellas de Hollywood, pese a que inicialmente era indicado para el tratamiento de la diabetes.

¿Qué dice la alerta sanitaria por Ozempic falsificado?

En medio de ello, la Cofepris alertó sobre la falsificación de Ozempic en solución inyectable en pluma precargada.

Se informó que entre las anomalías que presenta el producto "pirata" distribuido en México están:

No contiene el principal activo

La pluma fue reetiquetada y no corresponde al medicamento original

El lote no coincide entre la pluma de Ozempic con el envase

"Representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte, así como las materias primas empleadas en su elaboración, por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia y calidad", mencionaron las autoridades sanitarias.

¿Cuáles son los lotes falsificados de Ozempic?

La alerta sanitaria indicó que los lotes falsificados son:

Número: JS7A92, envase secundario

Número MP5E511, pluma recargada

Asimismo, se advierte que dado que tampoco se conocen el manejo de este producto esto aumenta la probabilidad que las plumas precargadas con supuesto compuesto de Ozempic estén:

Contaminados

Adulterados

Alterados

Puedan causar reacciones adversas

Por ello, Cofepris recomendó a las personas que tengan alguno de estos productos falsificados " suspender de inmediato su uso y consultar con un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente "

¿Cómo usar Ozempic?

De acuerdo con Cofepris el uso de Ozempic requiere receta y supervisión médica durante el tratamiento.