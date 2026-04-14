Más allá de su franquicia farmacéutica, el Dr. Simi se ha convertido en un referente de la cultura mexicana a nivel internacional. Su popularidad ya llegó hasta Japón, donde abrieron una tienda temática exclusivamente del personaje.

A pocos días de la apertura de su tienda en Shibuya, Japón, se hizo viral en redes sociales un video de un turista mexicano en Tokio que captó la botarga del Dr. Simi bailando en la calle, invitando a los transeúntes a visitar la tienda.

Curiosamente, la botarga vestía un traje de samurái azul, que es la prenda tradicional del país asiático para los hombres guerreros, además de una banda en la cabeza con la bandera japonesa, pero su baile era el característico que los mexicanos ven en cada sucursal de las Farmacias Similares del Dr. Simi.

Esto último levantó la curiosidad de los connacionales que vieron el clip, quieres se preguntaron si la persona dentro de la botarga era mexicana o si era japonesa y había aprendido a moverse de dicha forma sólo para interpretar bien el personaje.

“¿Será que la persona dentro del Dr. Simi en Shibuya, Tokio, es japonesa? ¿O la trajeron de México? Me gustaría que alguien probara si puede bailar cumbia”, escribió una usuaria.

El dueño del video del Dr. Simi le respondió que en realidad el empleado es originario del Estado de México.

Hola! Ayer tuve la oportunidad de visitar al Dr. Simi y justamente tuve la misma duda. Puedo confirmar que la persona dentro del disfraz es mexicano, específicamente es originario del Estado de México :) (Al preguntarle, hizo un gesto con las manos diciendo “sí”) pic.twitter.com/wxoS9eHdGg — Alberto (@Al_berto28) April 13, 2026

Según contó el usuario, identificado en X como @Al_berto28, él mismo le preguntó si era mexicano, a lo que le respondió asintiendo con la cabeza que sí y que era del Edomex.

No se sabe de qué manera el empleado llegó a Japón, si ya vivía allí o si la misma organización que llevó la tienda a Asia lo contrató en México específicamente para ser la botarga.

Dr. Simi abre tienda en Tokio, Japón

El CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, anunció la apertura de una pop shop en Japón para impulsar la marca global. Esta tienda del barrio de Shibuya no es permanente, sino que estará de forma temporal para promover los artículos del personaje, principalmente sus muñecos disfrazados.

La tienda fue inaugurada en el popular vecindario el pasado lunes 13 de abril y estará abierta hasta el 10 de mayo.

“Estoy seguro de que la visión del mundo y el contenido experiencial de la ‘subcultura pop’ de Simi resonarán fuertemente con la población de Shibuya. Siempre pensé que era la mejor etapa, como primer paso, para expandir el encanto de Simi desde Shibuya hasta todo Japón e incluso a Asia y al mundo”, dijo el CEO.