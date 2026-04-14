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Una megafuga de agua sorprendió esta madruga a los habitantes de la colonia Torres de Potrero, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que una de sus calles se convirtiera en una especie de cascada artificial.
En un primer reporte, el alcalde Javier López Casarón informó que, de forma preliminar, la fuga afectó 12 casas y dos vehículos.
Por su parte, en redes sociales se viralizaron videos tomados por habitantes de Torres de Potrero en los que se muestra un abundante chorro de agua cayendo por una calle empinada a toda fuerza, cubriendo el pavimento.
Usuarios señalan que la fuga empezó alrededor de las 3:00 de la mañana de este martes.
En otras grabaciones se muestra que el agua se filtró a las casas y patios.
Incluso una familia de cinco integrantes quedó grabada intentando obstruir el paso del "río" hacia su domicilio colocando varios objetos en el portón de entrada mientras que el nivel del agua filtrada les queda a mitad de pierna.
Asimismo, se muestra cómo el agua se filtró por una pared al grado de hacerle un hoyo, en otro domicilio un chorro sale por una ventana.
La fuerza de la corriente provocó que al menos dos vehículos fueran jalados calle a abajo, en los videos se menciona que estuvieron "a punto de caer en la barranca".
A través de la cuenta de X, la Alcaldía Álvaro Obregón informó que personal de Protección Civil y Obras se trasladaron a Torres de Potrero para controlar la situación.
Tras viralizarse los videos de la megafuga en la Álvaro Obregón, en redes algunos usuarios incrédulos cuestionaron si las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial.
En contraste otros ironizaron con el hecho:
- "Son cascadas del bienestar", escribió Nutritional Coaching.
- "La nueva atracción de la alcaldía de A. Obregón", dijo Akustin.
- "Mejor que Oaxtepec", mencionó Alan Jair.
- "Pensé que era Universidad Studios", replicó otro usuario en X.
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