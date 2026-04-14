Una megafuga de agua sorprendió esta madruga a los habitantes de la colonia Torres de Potrero, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que una de sus calles se convirtiera en una especie de cascada artificial.

En un primer reporte, el alcalde Javier López Casarón informó que, de forma preliminar, la fuga afectó 12 casas y dos vehículos.

Por su parte, en redes sociales se viralizaron videos tomados por habitantes de Torres de Potrero en los que se muestra un abundante chorro de agua cayendo por una calle empinada a toda fuerza, cubriendo el pavimento.

Usuarios señalan que la fuga empezó alrededor de las 3:00 de la mañana de este martes.

En otras grabaciones se muestra que el agua se filtró a las casas y patios.

Incluso una familia de cinco integrantes quedó grabada intentando obstruir el paso del "río" hacia su domicilio colocando varios objetos en el portón de entrada mientras que el nivel del agua filtrada les queda a mitad de pierna.

🚨 REPORTE DE EMERGENCIA 🚨

📅 Martes 14 de abril de 2026



📍 UBICACIÓN: Torres de Potrero, Alcaldía #Álvaro #Obregón.

⚠️ SITUACIÓN: Reportan que soltaron agua de la Bomba de las Curvas.



🌊 AFECTACIÓN: Todas las casas cercanas se están inundando en este momento. pic.twitter.com/tBsOPcBCNk — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) April 14, 2026

Asimismo, se muestra cómo el agua se filtró por una pared al grado de hacerle un hoyo, en otro domicilio un chorro sale por una ventana.

La fuerza de la corriente provocó que al menos dos vehículos fueran jalados calle a abajo, en los videos se menciona que estuvieron "a punto de caer en la barranca".

A través de la cuenta de X, la Alcaldía Álvaro Obregón informó que personal de Protección Civil y Obras se trasladaron a Torres de Potrero para controlar la situación.

#URGENTE🚨I Fuga de agua en Álvaro Obregón, #CDMX, deja familias atrapadas



⚠️Vecinos de Torres de Potrero, en la alcaldía (@AlcaldiaAO) , denunciaron una fuerte fuga de agua potable en la bomba conocida como “de las Curvas”, sobre Prolongación Mercadela.



⚠️Habitantes reportan… pic.twitter.com/vLkWRuTNn2 — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 14, 2026

Tras viralizarse los videos de la megafuga en la Álvaro Obregón, en redes algunos usuarios incrédulos cuestionaron si las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial.

En contraste otros ironizaron con el hecho: