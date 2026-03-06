La influencer Anastasia Karanikolaou, mejor conocida como Stassie Baby, volvió a encender las redes sociales al compartir una nueva serie de fotografías donde presume diminutos bikinis de satén y cuero que elevaron la temperatura en Instagram.

Con su característico estilo atrevido, la creadora de contenido dejó claro por qué es una de las figuras más influyentes del mundo digital, acumulando miles de reacciones en cuestión de minutos.

Las imágenes muestran a Anastasia luciendo diseños que combinan lujo y sensualidad, apostando por texturas brillantes, cortes asimétricos y colores que destacan su silueta. También llevó un gran abrigo y promocionó bolsas en diferentes modelos.

Sus bikinis de satén y cuero no solo marcaron tendencia, sino que también demostraron su preferencia por prendas atrevidas y sofisticadas que dominan la. Karanikolaou continúa posicionándose como una referencia en el mundo del estilo de vida, colaborando con marcas, diseñadores y fotógrafos que buscan aprovechar su alcance global.

Las fotos de Anastasia Karanikolaou salen a la luz luego de que anunciara en lanzamiento de su podcast “Better Half” que conduce junto a su amiga Victoria Villarroel, también influencer.

Anastasia Karanikolaou es la mejor amiga de Kylie Jenner. La fundadora de Kylie Cosmetics la describió como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia tan adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.