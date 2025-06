Hailey Bieber fue fotografiada en calles de Nueva York, dirigiéndose a una cita nocturna con sus amigas, en medio de la polémica que se ha desatado a raíz de sus problemas maritales con Justin Bieber y su supuesta separación.

La modelo fue vista de nueva cuenta sin su anillo de bodas mientras llegaba al restaurante Cafe Zaffri, en Union Square, junto con otras acompañantes.

En cambio, los paparazzis la captaron alegre y coqueta, ataviada con un vestido de satén verde de Dolce & Gabbana, hecho con escote strapless y falda de tubo. Sumó sandalias negras y un bolso a juego de The Row.

Después de que las imágenes de la modelo se hicieran virales en redes sociales por no traer su anillo, los fanáticos afirmaron que el divorcio entre los Bieber es inminente.

Al mismo tiempo que Hailey se dejaba ver en público, Justin compartió un extraño video en Instagram, que se interpretó como el reflejo de los problemas que sostienen como pareja y la salud mental de éste.

El video decía: “Perra, si me estás dando el trato silencioso, al menos dime por qué. Tengo ansiedad y pienso demasiado. Izquierda y derecha, van de la mano. Si me das margen de error, habrá error”.

Hace unos días, la pareja dio de qué hablar debido a las declaraciones que hizo una fuente cercana al miedo Entertainment Tonight sobre su relación. Según dijo el insider Justin está “irritado por Hailey” y siente que ella es “superficial” con respecto a cómo deja ver su matrimonio al público.

También dijo que Hailey está molesta por la “falta de motivación” del cantante y que juntos ya “no son buenos”, “Aún así, ambos dicen que esperan poder reparar su matrimonio”, señaló la fuente.

En torno a las últimas polémicas, se dio a conocer que la celebridad está “emocionalmente agotada” por el comportamiento errático de Justin Bieber y el declive de su salud mental en los últimos meses, por lo que quiere tomarse un tiempo para ella y su hijo sin la presencia de su esposo.

El medio Star cita a una fuente que afirma que Hailey no quiere divorciarse de Justin, pero sí quiere alejarse de él por un tiempo: “Tiene claro que no es un paso hacia el divorcio, sino simplemente tiempo para reencontrarse en un lugar privado. Si no es rehabilitación, a algún lugar donde pueda centrarse en su bienestar y cuidado personal”.

Por su parte, se ha reportado que el intérprete de Sorry se ha sentido “perdido últimamente” debido a que su grupo de amistades “ha cambiado y él está atravesando muchos cambios” en su vida.

“Navegar por la paternidad, intentar publicar música y que los traumas del pasado salgan a la superficie ha sido mucho para él”, reveló el insider.