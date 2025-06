Tras las acusaciones que hizo Ivet Playà en su contra durante su aparición en el programa ¡De Viernes!, Alejandro Sanz se pronunció al respecto con un mensaje dedicado a sus fanáticos en el que dijo estar agradecido por el apoyo que se le ha brindado en los últimos días y por creer en él.

El cantante de Corazón Partío y Amiga Mía respondió a los señalamientos de su exfanática, quien dijo fue manipulada emocionalmente por él durante años mientras sostenían una relación íntima en secreto.

“A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bell@s conmigo. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”, dijo el cantante en su canal de WhatsApp.

El español señaló que no será parte de las acusaciones de Playà ni dejará que le falten al respeto poniendo su reputación en duda; agregó que tiene “muchos defectos”, pero uno de ellos “no es ser un miserable”.

Más adelante en su mensaje expresó el cariño que le tiene a sus fanáticos, en especial ahora que no lo han abandonado en medio de la polémica: “Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir: lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día, mi familia bella”.

Ivet Playà llama a Alejandro Sanz “depredador sexual”

El viernes pasado, Playà fue invitada al programa de televisión español ¡De Viernes! para contar su versión completa de la relación que sostuvo con Alejandro Sanz hace unos años y detallar aquella “pesadilla” que dijo en su video de TikTok que vivió.

Durante la entrevista que le hicieron los presentadores, Ivet señaló que Sanz sobrepasó con ella “límites éticos y morales” y que durante su relación fue una “víctima” de “manipulación emocional” por parte del cantante, a quién calificó como “depredador sexual”.

Aunado a estas declaraciones, la española dijo que tenía testimonios de otras mujeres que habían sido víctimas del cantante: “Hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres”.

Tras estas declaraciones, los presentadores le pidieron que dejara de hacer dichas acusaciones a la ligera, ya que eso debería decirlo en “un juzgado, no en un plató de televisión”, incluso la presentadora Beatriz Archidona pidió terminar la entrevista debido a la ambigüedad de su testimonio.

“No... esto ya no. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo”.