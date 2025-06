Candice Swanepoel, supermodelo internacional, hizo una sesión fotográfica bajo temática veraniega para promocionar los recientes lanzamientos de su marca de trajes de baño llamada Topic of C.

En la cuenta de Instagram de la marca compartió varias tomas de la sesión, incluidas fotografías en las que la sudafricana vistió un pequeño traje de baño de dos piezas, que apenas cubrió lo necesario en su silueta de infarto.

Su conjunto estuvo compuesto por un sostén de finos tirantes con copas triangulares, a juego con un bikini de tipo thong de corte alto en las piernas; las prendas presentaron estampados de guepardo y cordones atados.

Al conjunto le sumó un sombrero de pescador, collares estilo boho chic y pendientes a juego.

Gran parte de la nueva colección de prendas para verano presentan diseños y tonos similares, incluidos monokinis y bodysuits y están siendo promocionados en redes sociales bajo una estética veraniega vintage.

La supermodelo sudafricana presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado de lado con mechones alborotados por el aire, pero glamuroso.

“Dorando en baby cheetah. Encuentra tu eco set favorito”, se lee bajo la sesión fotográfica.

Candice ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot hace unos años; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C fue precisamente creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

En una entrevista que le dio a Forbes, la celebridad dijo que había sido su sueño crear su propia marca y que el nacimiento de su hijo le dio la oportunidad de explorar el mercado de la moda desde una mirada empresarial y como diseñadora.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente trabajando durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, dijo.