Kim Kardashian rodó una sensual sesión fotográfica para promocionar los nuevos diseños de trajes de baño que está lanzando bajo la marca que lidera, Skims, en colaboración con Dolce & Gabbana.

Fue fotografiada trabajando en una sesión durante el reciente viaje a las Bahamas que hizo con su familia y amigos. Posó para la cámara saliendo del mar ataviada con escasas prendas de playa que apenas cubrieron su trabajada figura.

Usó un bralette de escote square con finos tirantes y un bikini de hilo; ambas prendas contaron con estampado de leopardo.

Lució su larga cabellera negro azabache con extensiones onduladas, humedecidas por el agua, mientras su rostro se mostró con maquillaje en tonos naturales que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude.

Kim Kardashian posa a la orilla del mar con y deja ver su figura irreal con microbikini. Foto: The Grosby Group

La publicación de esta sesión fotográfica ocurre después de haberse encontrado con su ex Pete Davidson en la celebración del 50 aniversario del programa Saturday Night Live, mismo en el que se conocieron en 2021 y de donde nació su romance.

Durante el evento, lleno de celebridades internacionales , Kim intentó evitar a Pete, sin embargo se encontraron y hablaron un poco.

"Pete y Kim fueron muy cordiales entre sí cada vez que tuvieron que interactuar durante SNL 50. Pasaban tantas cosas que realmente no tenían que estar en el mismo lugar al mismo tiempo, pero las veces que lo estuvieron, todo estuvo bien", dijo una fuente al Daily Mail.

“En realidad no coquetearon, y nadie debería pensar que volverán a tener relaciones, pero no hubo ninguna rareza que algunos podrían esperar de ex novios”, señaló la fuente. “Fue todo una celebración y la mayor parte del tiempo Kim quería que la vieran con todos, mientras que Pete se mantuvo bastante apartado y estuvo con John Mulaney”.

Más allá de su vida personal y encuentros con sus exes, Kim ha acaparado la atención mediática por los contratos millonarios que está obteniendo como empresaria de moda a través de su marca Skims.

Tras anunciarse que Skims tiene un valor de 4 mil millones de dólares, se dio a conocer que Kim firmó una colaboración con Nike para diseñar ropa deportiva bajo el seño de ambas marcas.

En un comunicado se dijo: “Presentamos NikeSKIMS. Una nueva marca que llegará esta primavera para los obsesionados con el cuerpo. Diseñada para esculpir y fabricada para rendir”.

La colaboración traerá al mercado ropa de entrenamiento, calzado y accesorios femeninos.