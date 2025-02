Shakira encendió las alertas de sus fanáticos este fin de semana luego de anunciar que cancelaba una presentación en Lima, Perú por un problema de salud. Según dijo la cantante, había sido internada por un cuadro abdominal.

Tras su recuperación, el periodista Jordi Martín afirmó que la celebridad enfermó poco después de haber discutido con su ex Gerard Piqué sobre los hijos que comparten, Milán y Sasha.

“Shakira ha estado unos días un poco nerviosa. No lo ha pasado bien porque tuvo una discusión muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños”, contó el paparazzi en el programa Amor y Fuego.

Según Martín, Piqué no quiso cuidar a sus hijos debido a que tenía que atender asuntos de la King’s League. Cabe destacar que el ex futbolista había acordado con Shakira mudarse a Miami para cuidar a los niños mientras ella se concentraba en la gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Martín detalló que Shakira se enojó cuando Piqué se negó a hacerse cargo de sus hijos de último minuto y le sugirió que se los llevara con ella. “Shakira le dice: ‘¿Cómo me haces esto en plena gira? ¿Yo ahora qué hago con los niños?’ y Piqué le dice: ‘Pues llévatelos unos días’”.

Una fuente cercana a la cantante colombiana le dijo a Jordi que Shakira no tomó bien la actitud de su ex con respecto a sus hijos y que eso pudo haberla llevado de emergencia al hospital.

“Para ella ha sido una decepción enorme la actitud de Gerard”, señaló el periodista.

Si bien se dio a conocer que Piqué había accedido a cuidar a sus hijos en Miami mientras Shakira salía de gira, esto no sucedió, ya que los niños han estado acompañando a su madre a sus presentaciones por Perú y Brasil.

Previos a los informes sobre la negativa de Piqué de hacerse cargo de los niños por cuestiones de trabajo, se informó que Shakira había cambiado de opinión y quería llevarse a sus hijos con ella.

Las presentadoras Laura Fa y Loena Vázquez del programa Las Mamarazzis dijeron: “Presuntamente Shakira le puso un freno y había rechazado la oferta de su mudanza porque se llevará a sus hijos de gira”.

Hasta el momento ni Piqué ni Shakira han confirmado ambas informaciones.