A horas de iniciar la gran final de Miss Universo 2025 y la gran expectativa que tiene el público mexicano por ver a Fátima Bosch ha llevado a que busquen los canales o plataformas donde lo podrán ver no sólo en vivo sino también traducido al español.
En esta búsqueda se encontraron que Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres serán los encargados de conducir para Imagen Televisión el certamen de belleza.
Eduardo y Sofía son una pareja dentro y fuera de la televisión, sin embargo, pese a contar con alta popularidad hay quienes critican sus formas e incluso en redes han recordado comentarios desafortunados que estos conductores han hecho en el pasado.
"Una decisión muy mala de conductores en un evento importante para todos, pero bueno", escribe una cibernauta.
"Es el peor conductor que van a poner al igual que la esposa", opina otro.
"¿Que le pasó a ella? ¿No era ella la que se burlaba de la hija de Mijares? Karma", se lee en uno de los varios comentarios que retoman las críticas que Sofía Rivera hizo anteriormente a Lucero Mijares sobre su cuerpo.
Miss Universo en crisis: juez acusa corrupción y advierte que el concurso podría ser un ‘fraude mundial
La conductora y esposa de Videgaray tras convertirse en madre y regresar a la televisión se ha enfrentado a señalamientos sobre su cuerpo y recordatorios constantes sobre los comentarios que ella misma hizo sobre cuerpo de otras mujeres.
Aunque Sofía Rivera ha demeritado los malos comentarios con su singular humor y sigue participando en diversos proyectos, los cibernautas siguen hablando de ello.
Sobre la participación de Eduardo en la conducción de Miss Universo critican directamente su forma de hacer humor.
Quién es Fátima Bosch, Miss Universo México. Edad, altura y la relación que tuvo con Kevin Álvarez del América
En contraste, hay quienes se han enfocado en expresar su apoyo a Fátima Bosch y aplaudir la forma en que ha representado a México durante las pasarelas de Miss Universo 2025 pese a los polémicos momentos que ha enfrentado con uno de los organizadores.
¿Dónde se podrá ver Miss Universo en México?
La transmisión de la gran final de Miss Universo 2025 que será en Tailandia se podrá ver en televisión abierta:
- Jueves 20 de noviembre
- A partir de las 7:00 pm hora CDMX
- Bajo la conducción de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray
