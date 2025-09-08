TE RECOMENDAMOS

, ya se ha consolidado como una de las mejores ciudades para celebrar el aniversario de la Independencia de México y es que se organizan celebraciones de fiestas patrias mexicanas en todo el strip: en hoteles, restaurantes, arenas y antros.

Este septiembre de 2025 podrás disfrutar de los conciertos de grandes estrellas de la música mexicana y latina en . Estos son algunos de los mejores espectáculos en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

12 de septiembre

Carín León – MGM Grand Garden Arena

Banda MS – Michelob Ultra Arena

Matute – The Venetian Theatre

Gabriel Iglesias “Fluffy” (comedia) – The Chelsea at The Cosmopolitan

13 de septiembre

Alejandro Fernández – MGM Grand Garden Arena

Los Tucanes de Tijuana – Pearl Concert Theater

Jorge Medina & Josi Cuen – Michelob Ultra Arena

Natalia Lafourcade – Reynolds Hall at The Smith Center

Chelo – PH Live at Planet Hollywood

Elias Medina – Sahara Theatre

Teo González & Mario Aguilar (comedia) – The Palazzo Theatre

Gabriel Iglesias “Fluffy” (comedia) – The Chelsea at The Cosmopolitan

Matute – The Venetian Theatre

14 de septiembre

Marco Antonio Solís – The Colosseum at Caesars Palace

Emmanuel – The Venetian Theatre

Palomazo Norteño – MGM Grand Garden Arena

Edith Márquez – The Theatre at Virgin Hotels

Alex Fernández – Jabbawockeez Theater

Reik – Pearl Concert Theater

Fiesta callejera “Rumbazo” – Con Natanael Cano, Maluma e Ivy Queen

Mariachis y bailes folclóricos – The Venetian

15 de septiembre

Alejandro Fernández – MGM Grand Garden Arena

Marco Antonio Solís – The Colosseum at Caesars Palace

Emmanuel – The Venetian Theatre

Jesse & Joy – The Theater at Virgin Hotels

Ramón Ayala – PH Live at Planet Hollywood

El Grito en Plaza San Marcos (Venetian) – 10 p.m.

Mariachis y bailes folclóricos – The Venetian

Por la noche, diferentes hoteles y tiendas iluminan sus instalaciones de verde, blanco y rojo para celebrar la el 15 y 16 de septiembre. La Torre Eiffel del hotel París es uno de los símbolos que se iluminan con los colores de la bandera mexicana. Así que no olvides llevar tu cámara para tomarte fotografías en estas fechas.

Simplemente caminar por el Strip se convierte en una experiencia diferente durante las fiestas patrias. Contágiate del espíritu patriótico de los mexicanos vestidos de tricolor y de quienes van armando la fiesta desde sus automóviles en caravanas.

Si no has visitado México por un largo tiempo, ir a Las Vegas durante las fiestas patrias te hará sentir más cerca del país. Y, si vives en México, encontrarás una amplia gama de actividades para disfrutar el 15 y 16 de septiembre como nunca.

Acompaña tus tacos de margaritas. En Uno Más de Sahara tienen las clásicas, pero también otras de sabor mango y pepino que son un gran complemento. El restaurante ambienta la noche con música mexicana y latina. Además hay elementos decorativos alusivos a México, como pinturas intervenidas por cactus y calaveras.

