Las Vegas, Nevada, ya se ha consolidado como una de las mejores ciudades para celebrar el aniversario de la Independencia de México y es que se organizan celebraciones de fiestas patrias mexicanas en todo el strip: en hoteles, restaurantes, arenas y antros.
Este septiembre de 2025 podrás disfrutar de los conciertos de grandes estrellas de la música mexicana y latina en Las Vegas. Estos son algunos de los mejores espectáculos en el marco del Mes de la Herencia Hispana.
12 de septiembre
Carín León – MGM Grand Garden Arena
Banda MS – Michelob Ultra Arena
Matute – The Venetian Theatre
Gabriel Iglesias “Fluffy” (comedia) – The Chelsea at The Cosmopolitan
13 de septiembre
Alejandro Fernández – MGM Grand Garden Arena
Los Tucanes de Tijuana – Pearl Concert Theater
Jorge Medina & Josi Cuen – Michelob Ultra Arena
Natalia Lafourcade – Reynolds Hall at The Smith Center
Chelo – PH Live at Planet Hollywood
Elias Medina – Sahara Theatre
Teo González & Mario Aguilar (comedia) – The Palazzo Theatre
Gabriel Iglesias “Fluffy” (comedia) – The Chelsea at The Cosmopolitan
Matute – The Venetian Theatre
14 de septiembre
Marco Antonio Solís – The Colosseum at Caesars Palace
Emmanuel – The Venetian Theatre
Palomazo Norteño – MGM Grand Garden Arena
Edith Márquez – The Theatre at Virgin Hotels
Alex Fernández – Jabbawockeez Theater
Reik – Pearl Concert Theater
Fiesta callejera “Rumbazo” – Con Natanael Cano, Maluma e Ivy Queen
Mariachis y bailes folclóricos – The Venetian
15 de septiembre
Alejandro Fernández – MGM Grand Garden Arena
Marco Antonio Solís – The Colosseum at Caesars Palace
Emmanuel – The Venetian Theatre
Jesse & Joy – The Theater at Virgin Hotels
Ramón Ayala – PH Live at Planet Hollywood
El Grito en Plaza San Marcos (Venetian) – 10 p.m.
Mariachis y bailes folclóricos – The Venetian
Por la noche, diferentes hoteles y tiendas iluminan sus instalaciones de verde, blanco y rojo para celebrar la Independencia de México el 15 y 16 de septiembre. La Torre Eiffel del hotel París es uno de los símbolos que se iluminan con los colores de la bandera mexicana. Así que no olvides llevar tu cámara para tomarte fotografías en estas fechas.
Simplemente caminar por el Strip se convierte en una experiencia diferente durante las fiestas patrias. Contágiate del espíritu patriótico de los mexicanos vestidos de tricolor y de quienes van armando la fiesta desde sus automóviles en caravanas.
Si no has visitado México por un largo tiempo, ir a Las Vegas durante las fiestas patrias te hará sentir más cerca del país. Y, si vives en México, en Las Vegas encontrarás una amplia gama de actividades para disfrutar el 15 y 16 de septiembre como nunca.
Acompaña tus tacos de margaritas. En Uno Más de Sahara tienen las clásicas, pero también otras de sabor mango y pepino que son un gran complemento. El restaurante ambienta la noche con música mexicana y latina. Además hay elementos decorativos alusivos a México, como pinturas intervenidas por cactus y calaveras.
