Donald Trump ordenó este domingo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura "inflexible" sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio.

El fracaso de las negociaciones en Islamabad genera preocupación por el destino de la frágil tregua.

El mandatario estadounidense reconoció que las conversaciones transcurrieron "bien" y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, salvo en la cuestión nuclear, en una publicación en Truth Social.

Trump anunció que la Armada de Estados Unidos iniciará con "efecto inmediato" un bloqueo para todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y afirmó que comenzarán a "destruir" las minas marinas colocadas por Irán.

"Pronto empezará el bloqueo. Otros países estarán involucrados", agregó, sin dar más detalles.

Desde el inicio de la guerra -que ha provocado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano- Teherán mantiene un control estricto del paso por este estrecho, por donde transitaba un quinto de las exportaciones globales de petróleo.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento iraní y que dirigió la delegación de su país en Pakistán, dijo en su regreso a Teherán que el país "no se inclinaría ante ninguna amenaza de Washington".

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes no confirmados de que Teherán quiere cobrar peajes en esta ruta.

En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen "el control total" del estrecho.

El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó este domingo de "ridícula" la amenaza del presidente estadounidense.

El ejército iraní supervisa y monitorea "todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles", dijo en declaraciones en la televisión estatal.

La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.

Irán informó este domingo de que el Instituto de Medicina Forense contabilizó a 3.375 muertos durante la guerra. Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos: 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y la república islámica respondió con bombardeos a los países del Golfo, a objetivos estadounidenses y con misiles lanzados contra localidades en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio a un conflicto que ha sacudido la economía global.

- "Acabar con Irán" -

Trump retomó su estrategia de las amenazas este domingo y afirmó que "podría acabar con Irán en un solo día" en una entrevista con Fox News.

El mandatario advirtió que puede "acabar con todo su sistema energético" y alertó a China de que si le brinda ayuda militar a Irán le impondrá aranceles del 50%.

El más reciente ultimátum de Trump se habría dado por el fracaso de las negociaciones para asegurar un acuerdo que permita el fin de la guerra.

Irán y Estados Unidos llegaron a las conversaciones en Pakistán con posturas iniciales muy distantes. Este diálogo fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979.

Irán insiste en su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles, pero los países occidentales lo acusan de querer dotarse de armas nucleares.

"Siempre he dicho, desde el principio, y hace muchos años, que IRÁN NUNCA TENDRÁ UNA ARMA NUCLEAR", dijo Trump junto con el anuncio del bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

El jefe del parlamento iraní Qalifab dijo que había "planteado iniciativas constructivas" pero que la delegación de Estados Unidos no se ganó la confianza de Irán.

El parlamentario iraní Mahmoud Nabavian, también presente en las negociaciones, publicó en X que las excesivas demandas de Estados Unidos incluyen "una participación conjunta con Irán en los beneficios del estrecho de Ormuz" así como eliminar el uranio enriquecido al 60% del país.

La experta Nicole Grajewski dijo que el bloqueo de Estados Unidos del estrecho "no es una señal coercitiva menor", sino que podría ser considerada como una reanudación de la guerra.

"Sugiere que Washington está cada vez más desilusionado con la diplomacia y más dispuesto a recurrir a medios militares directos", dijo Grajeski, profesora adjunta en el Centro de Investigaciones Internacionales de Sciences Po.

- "La guerra continúa" -

El fracaso de las conversaciones ha generado preocupación por una vuelta a las hostilidades que podría disparar aún más los precios de la energía y golpear el comercio de petróleo y gas.

Pakistán urgió a ambos países a que mantengan el cese al fuego temporal.

Pero también hay cada vez más dudas sobre el fracaso de la tregua por los continuos ataques israelíes contra Líbano, donde Irán insiste que el cese también aplica.

Funcionarios libaneses e israelíes se reunirán en Washington el martes.

El domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó a las tropas de Israel en el sur de Líbano, según un video publicado el domingo. Dijo que la amenaza de una invasión de Hezbolá al norte de Israel había sido eliminada pero que "la guerra continúa, incluso en la zona de seguridad de Líbano".