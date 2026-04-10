El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que su país está preparándose para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones que arrancan mañana en Pakistán o si Teherán vulnera el frágil alto el fuego acordado el martes.

En una entrevista concedida al diario The New York Post poco después de que el vicepresidente, JD Vance, despegara rumbo a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense que negociará con Irán un posible acuerdo de paz, el republicano aseguró que el Pentágono se está armando para abrir además por la fuerza el estrecho de Ormuz ante la posibilidad de que se rompa el diálogo.

"Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, ¡y con aquellas los hicimos pedazos!", aseguró al diario.

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia", amenazó Trump.

Trump también subrayó la desconfianza que le plantean las negociaciones que arrancan mañana después de que Teherán hiciera públicas una serie de demandas que dijo que Washington había aceptado negociar, algo que la Casa Blanca desmintió argumentando que Irán tuvo que presentar una nueva propuesta condensada que fuera de su gusto.

"Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no", comentó Trump en la entrevista.

"Delante de nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego salen ante la prensa y dicen: 'No, en realidad nos gustaría enriquecer uranio'. Así que ya lo averiguaremos", concluyó.

Junto a JD Vance se sentarán a la mesa de negociación el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, mientras se espera que Irán esté representado en la capital pakistaní por el canciller iraní, Abbás Araqchí, y el presidente del legislativo iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde que el martes se anunció el alto el fuego temporal de dos semanas, aunque las exigencias de Teherán de incluir también a Libano en el acuerdo o las acusaciones de Washington de que la Guardia Revolucionaria está cobrando tasas por cruzar el paso marítimo hacen temer por la solidez de la tregua.