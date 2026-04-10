La audiencia en la que Ismael "El Mayo" Zambada García conocería su sentencia este lunes fue aplazada y ahora se realizará el próximo 18 de mayo, según confirmó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York a N+ Univision.

El cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en agosto de 2025, suma así un nuevo retraso en su proceso judicial, el cual ha sufrido varios cambios en su calendario.

Es importante mencionar que en agosto de 2025, "El Mayo" se declaró culpable de dos cargos: empresa criminal continua y crimen organizado. Durante dicha audiencia, el capo reconoció haber fundado el Cartel de Sinaloa y haberlo liderado de enero de 1989 hasta enero de 2024. De igual forma, confesó haber traficado más de un millón de toneladas de cocaína y reconoció haber sobornado a militares, policías y funcionarios en México.

"Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la población de Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo mi responsabilidad en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones", declaró Zambada en aquella audiencia.

Tras esta declaración, Pam Bondi, ahora exfiscal general de Estados Unidos, afirmó que el fundador del Cártel de Sinaloa pasará el resto de su vida en la cárcel: "Mataron a múltiples personas brutalmente (...) Su reino de terror terminó", dijo.