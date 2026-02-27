La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este viernes que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le garantizó proseguir con el Mundial 2026 en el país, tras una llamada el jueves, además de informar que un equipo del máximo organismo del fútbol acudirá a "revisar varios temas".

"Ayer hablamos por teléfono alrededor de las seis de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir para revisar varios temas . Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad ", dijo en su conferencia diaria.

Sheinbaum agradeció al presidente de la FIFA que "desde el principio él tuvo confianza en el país", incluso en los últimos días, cuando el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', provocó una oleada de violencia en varios estados.

¿Cómo fue la conversación entre Sheinbaum e Infatino?

En la conversación telefónica, explicó, Infantino le preguntó por la situación actual de México después de los últimos acontecimientos, y si había algún tema "especial" que a ella le preocupara.

"Le dije: 'No, el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad ' ", aseguró.

La mandataria explicó que, además, Infantino le pidió " ver el tema del tráfico " en las tres sedes de México para el Mundial para "garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios" .

" (A Infantino) le agradezco mucho porque realmente desde el principio él tuvo confianza en nuestro país y ahora con más razón. Entonces, va a ser un muy buen Mundial ", añadió.

Asimismo, destacó que tiene la " certeza " de que la Copa del Mundo se desarrollará con " seguridad " pese a los últimos sucesos violentos en estados como Jalisco, cuya capital, Guadalajara, acogerá varios partidos.

"Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos. Y todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida", resaltó la gobernante.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.