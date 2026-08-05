La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que dará por terminado de manera anticipada el contrato con Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., empresa encargada de aplicar los exámenes de ingreso en línea para bachillerato y licenciatura, además de iniciar tres auditorías para revisar el proceso de contratación y la operación del sistema utilizado.

La decisión fue dada a conocer por el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, quien aseguró que las medidas buscan garantizar la transparencia, deslindar responsabilidades y fortalecer la confianza en los procesos de admisión.

Asimismo, la Universidad aclaró qué ocurrirá con las y los aspirantes que participaron en el concurso de ingreso y con quienes deberán presentar el examen de control.

¿Por qué la UNAM realizará tres auditorías por los exámenes en línea?

La Universidad explicó que las auditorías tienen como objetivo revisar tanto la contratación de la empresa como el funcionamiento del sistema utilizado durante los exámenes de ingreso.

Las revisiones serán:

Una Auditoría Tecnológica , realizada por una firma especializada para analizar el sistema y el proceso de aplicación de los exámenes.

, realizada por una firma especializada para analizar el sistema y el proceso de aplicación de los exámenes. Una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas , para verificar el cumplimiento de la normatividad y determinar si existieron responsabilidades.

, solicitada por el rector , para verificar el cumplimiento de la normatividad y determinar si existieron responsabilidades. Una Auditoría Interna, que será realizada por la Contraloría de la propia UNAM para revisar el proceso de contratación.

Concha Cantú señaló que la intención no es proteger a la empresa ni señalar responsabilidades sin pruebas.

"No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco ningún interés en acusar sin evidencia", afirmó.

¿Por qué la UNAM terminó el contrato con Territorium?

La Universidad informó que decidió concluir anticipadamente el contrato con Territorium Life, empresa que participó en la aplicación de los exámenes en línea de licenciatura y bachillerato.

Como parte del proceso, la compañía deberá entregar a la UNAM las bases de datos que pertenecen a la institución para continuar con las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

La decisión ocurre mientras una comisión técnica de especialistas continúa analizando el proceso para emitir recomendaciones.

¿Qué pasará con los aspirantes de la UNAM?

Uno de los principales cuestionamientos de los estudiantes era si las investigaciones afectarían el proceso de admisión.

La respuesta de la UNAM es no.

La institución confirmó que:

El examen de control continúa como estaba previsto en la convocatoria del Concurso de Selección para el ciclo escolar 2026-2027/1 .

como estaba previsto en la convocatoria del Concurso de Selección para el ciclo escolar . Los aspirantes no deberán realizar ningún pago adicional para presentar dicho examen.

para presentar dicho examen. Los procesos de selección seguirán desarrollándose conforme al calendario establecido.

Además, la Universidad reiteró que el examen de control forma parte de los mecanismos previstos desde la convocatoria y sirve para verificar los resultados cuando existen indicios de irregularidades.

¿La UNAM cancela exámenes únicamente por sospechas?

El abogado general aclaró que la Universidad no invalida exámenes por simples sospechas.

Explicó que existe un sistema que genera alertas cuando detecta comportamientos irregulares y que personal de la Dirección General de Administración Escolar determina si existen elementos suficientes para cancelar una evaluación.

"La Universidad no cancela exámenes por mera presunción; cancela porque tiene evidencias", enfatizó.

¿Cuánto pagó la UNAM por el contrato con Territorium?

Durante la conferencia también se dieron a conocer los términos financieros del contrato.

La UNAM informó que:

El contrato contemplaba atender entre 154 mil y 385 mil aspirantes .

. El costo por aspirante fue de 227.85 pesos más IVA, equivalente a 264.31 pesos.

Hasta el momento, la Universidad ha pagado 69 millones 189 mil 760.38 pesos.

De ese monto:

41 millones 907 mil 830.75 pesos corresponden a 158 mil 558 aspirantes de licenciatura .

corresponden a . 27 millones 281 mil 929.63 pesos fueron destinados a 103 mil 221 aspirantes de bachillerato.

¿El contrato afectó el presupuesto de la UNAM?

El secretario administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez, aseguró que no.

Explicó que los procesos de selección no se financian con el presupuesto ordinario asignado a la Universidad, sino con ingresos extraordinarios autogenerados, por lo que las auditorías y la terminación del contrato no afectarán otras áreas académicas o administrativas.