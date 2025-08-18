TE RECOMENDAMOS
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante esta semana se prevé un ambiente mayormente nublado en el oeste y suroeste del Estado de México, con altas probabilidades de lluvias puntuales fuertes.
- Lunes 18 de agosto: cielo nublado, viento de 20 km/h con rachas, temperatura máxima de 23 °C y 80 % de probabilidad de lluvias con chubascos de 25 a 50 mm.
- Martes 19 de agosto: nublado, viento variable de 20 km/h, máxima de 25 °C y mínima de 13 °C, con 80% de probabilidad de lluvias fuertes.
- Miércoles 20 de agosto: condiciones similares, con máxima de 25 °C, mínima de 14 °C, viento de hasta 20 km/h y 60 % de probabilidad de precipitaciones.
- Jueves 21 de agosto: continuará el cielo nublado, con viento mayor a 20 km/h, máxima de 24 °C y mínima de 16 °C, además de un 60% de probabilidad de lluvias fuertes.
La Conagua recomendó a la población tomar precauciones por posibles encharcamientos y afectaciones viales debido a los chubascos, que podrían acumular entre 25 y 50 milímetros de agua.