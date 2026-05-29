La posible suspensión de clases por el mega paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene en alerta a millones de padres, madres y alumnos en México. Ante las dudas sobre si habrá clases el lunes 1 de junio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya fijó una postura oficial.

Las movilizaciones y protestas magisteriales han generado incertidumbre en distintos estados del país, especialmente en entidades donde la CNTE tiene mayor presencia. Actualmente, maestros de la coordinadora mantienen un campamento instalado en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México y, hasta el momento, no han alcanzado un acuerdo con las autoridades, por lo que permanecerán ahí hasta que sus demandas sean escuchadas.

Sin embargo, desde hace días se anunció que la CNTE hará paro nacional el próximo lunes 1 de junio (10 días antes de que se inaugure el Mundial 2026 en México) razón por la cual padres y madres de familia se preguntan si habrá actividades en las escuelas públicas, ya que se espera que miles de maestros se sumen al movimiento.

¿Habrá clases el 1 de junio de 2026?

Hasta el momento, la SEP no ha anunciado una suspensión general de clases a nivel nacional para el lunes 1 de junio de 2026. En el calendario oficial no está marcado como “suspensión de labores”, es decir, que habrá actividades normales.

Sin embargo, autoridades educativas que forman parte del movimiento manifestaron que algunos planteles sí podrían verse afectados por el paro de maestros y movilizaciones de la CNTE en determinadas regiones del país.

Por ello, padres de familia y estudiantes deberán mantenerse atentos a los avisos de cada escuela y gobierno estatal.

¿Qué estados podrían quedarse sin clases por el paro de la CNTE?

Las afectaciones podrían concentrarse principalmente en estados donde la CNTE tiene más presencia, como:

Chiapas

Ciudad de México

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Zacatecas

Yucatán

Baja California

Hidalgo.

¿Cómo saber si habrá clases en tu escuela?

Padres y estudiantes pueden consultar:

-Comunicados oficiales de la SEP

-Redes sociales de escuelas

-Avisos de gobiernos estatales

-Mensajes de directivos y maestros.

¿Qué es la CNTE?

Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una organización magisterial con presencia en varios estados.

¿Por qué protesta la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa.