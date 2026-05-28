Maestros mexicanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificaron sus protestas este jueves con bloqueos viales en una de las arterias principales de Ciudad de México, lo que ocasionó cortes y embotellamientos, como medida de presión para que el Gobierno federal atienda sus demandas a dos semanas de que en el país se inaugure el Mundial de futbol.

Los trabajadores e integrantes de la CNTE del estado de Oaxaca (sur) cortaron el tráfico en el Circuito Interior, una de las principales vías urbanas de la capital mexicana, a la altura del Paseo de la Reforma, la calle más importante y emblemática de la ciudad.

VIDEO. BLOQUEO DE MAESTROS EN CIRCUITO INTERIOR

Ayer cerraron el Circito Interiror los del Poli (@IPN_MX), hoy el CNTE ¿se imaginan el caos que habrá durante el Mundial @fifaworldcup_es?

¡Ni modo! Para que aprendan los mafiosos de la FIFA a no dar eventos a países gobernados por criminales de 4Ta.pic.twitter.com/AmAjMo4WAs — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) May 28, 2026

Los manifestantes cerraron en ambos sentidos el tráfico y arrancaron separadores de los carriles para usarlos como barreras e impedir el paso de vehículos, según videos publicados en redes sociales.

Con esta acción, los maestros de Oaxaca escalaron sus protestas y el pulso que mantienen con el Ejecutivo federal, al que acusan de no atender sus peticiones relacionadas con seguridad y mejoras en sus condiciones laborales.

Desde el Gobierno mexicano, la Secretaría de Gobernación (Interior) pidió -en un comunicado- "privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos", al tiempo que llamó a evitar acciones que "perjudiquen a millones de ciudadanos".

"Reconocemos el derecho a la libre manifestación y reiteramos la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional", señaló la dependencia gubernamental.

La CNTE justificó esta medida por los recientes hechos ocurridos en Oaxaca, donde en la víspera maestros que se estaban manifestando sufrieron ataques con armas de fuego, lo que dejó un saldo de quince personas heridas, según medios locales.

El Ministerio Público de Oaxaca abrió una investigación para esclarecer los hechos, pero los maestros responsabilizaron a los gobiernos local, estatal y federal de las "agresiones perpetradas".

Para la CNTE estos hechos violentos son una demostración de lo "falso" del discurso de "diálogo abierto" propuesto por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció esta semana que mantendrá nuevas reuniones con los maestros para continuar con el diálogo y atender sus demandas ante la amenaza de boicot al Mundial FIFA.

Estas conversaciones se producen en un contexto en el que integrantes de la coordinadora anunciaron que escalaran esta semana sus protestas con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca, para aumentar la presión sobre el Gobierno a días del inicio del torneo.

La CNTE explicó que está preparando un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, cuando maestros de distintos estados marcharán hacia el Zócalo de Ciudad de México para instalar un plantón permanente. EFE