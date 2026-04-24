Lo que tenía que ser una salida cualquiera para Ernie Dosen, millonario cazador de animales salvajes, originario de California, terminó en tragedia cuando cinco elefantes lo embistieron en la selva Lope-Okanda, ubicada en Gabón, país costero de África central.

De acuerdo con Daily Mail, el estadounidense de 75 años era aficionado a viajar al continente africano para realizar diversas expediciones, entre las que desde hace varios años había logrado cazar especies como jabalíes, antílopes africanos conocidos como bongos, que llegan a medir más de dos metros de altura, además, de leones, rinocerontes, entre otros.

El fatal incidente ocurrió el pasado 17 de abril, cuando Ernie salió acompañado con un guía a cazar pequeños antílopes a la selva, donde un pequeño elefante apareció entre la maleza, corriendo directamente hacia ellos.

En medio de la sorpresa, una manada de cinco elefantes apareció y al sentirse en peligro se abalanzó contra los hombres.

Los elefantes atacaron primero al cazador que acompañaba al millonario. El guía perdió su arma y quedó herido.

Millionaire US big-game hunter TRAMPLED to DEATH by five elephants during safari



Ernie Dosio, 75, was killed after walking into herd while tracking antelope in dense Gabon jungle, with elephants charging and trampling him instantly



He leaves behind a home full of trophies pic.twitter.com/C9Hx30jIBM — RT (@RT_com) April 24, 2026

Luego, los cinco elefantes se fueron contra Ernie, quien tenía una escopeta, pero no pudo escapar de la estampida.

Los elefantes africanos llegan a pesar alrededor de cuatro toneladas cada uno y puedan llegar a medir más de tres metros de altura.

El Daily Mail detalló que otros cazadores que estaban en el safari, al enterarse lo que había ocurrido con su compañero, lamentaron lo sucedido y reconocieron que a pesar de que hay personas que están en contra de la cacería, ellos y Ernie las realizaban de manera legal y regulada, de acuerdo con las normas de ese país.

Las redes de la empresa Bobby Hasen Safaris, dedicados a brindar desde alojamiento en África hasta guías y acompañamiento para salir de caza, han recibido comentarios aplaudiendo el ataque en el que murió el cazador.

Lo anterior derivado a que su cuenta de redes cuenta, la empresa tiene fotos de sus clientes, entre los que se encuentra Ernie, acompañado de sus rifles y de animales que cazó.

Sobre el cuerpo del estadounidense se menciona que -a una semana de su deceso- la embajada de Estados Unidos en Gabón está gestionando los trámites para que pueda regresar a casa, donde tiene varios "trofeos" de su paso en África durante mucho tiempo.