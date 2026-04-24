México se prepara para enfrentar condiciones climáticas severas durante los últimos días de abril. El Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil han emitido avisos especiales debido a una prolongada y extensa ola de calor que afectará a gran parte del territorio nacional, con especial énfasis en la Ciudad de México.

Ola de calor en la Ciudad de México: Temperaturas de hasta 32 °C

A partir de hoy, 24 de abril, y con un inicio formal del periodo crítico el sábado 25, la Ciudad de México entrará en una fase de temperaturas máximas diarias que oscilarán entre los 29 y 32 °C. Se prevé que este fenómeno se extienda al menos hasta el jueves 30 de abril .

Durante esta semana, los capitalinos deben esperar:

Cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia inicial, aunque se pronostican lluvias aisladas y chubascos hacia el fin de semana.

con baja probabilidad de lluvia inicial, aunque se pronostican lluvias aisladas y chubascos hacia el fin de semana. Elevado índice de radiación ultravioleta , lo que requiere protección solar constante.

, lo que requiere protección solar constante. Rachas fuertes de viento con tolvaneras por las tardes.

VIDEO. ¿En qué estados hará más calor?

Pronóstico de clima en México, del 24 al 27 de abril

El clima en el resto de la República Mexicana presentará un contraste marcado entre el calor extremo, vientos intensos y lluvias puntuales.

Viernes 24 de abril

Se mantendrá la onda de calor en 17 estados. Las temperaturas más altas (40 a 45 °C) se registrarán en Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Por otro lado, se esperan chubascos en Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en zonas serranas de Chihuahua y Durango habrá heladas con mínimas de hasta -5 °C.

Sábado 25 de abril

La circulación anticiclónica intensificará el calor, alcanzando los 40 a 45°C en estados como Coahuila, Nuevo León y Tabasco, sumándose a los del día anterior. Se prevén intervalos de chubascos en el noreste y centro-sur, incluyendo Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Los vientos serán fuertes, con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en el norte del país.

Domingo 26 de abril

El calor extremo persistirá en las mismas regiones, con temperaturas de hasta 45 °C en estados como Michoacán, Guerrero, Morelos y Veracruz. Se incrementará la probabilidad de chubascos en el centro del país, afectando a la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y estados del Bajío como Guanajuato y Querétaro. En Baja California, Sonora y Chihuahua se esperan vientos muy fuertes de hasta 80 km/h.

Lunes 27 de abril

La onda de calor continuará dominando gran parte de México, manteniendo los 40 a 45 °C en el noreste, oriente, sur y sureste. Se pronostican chubascos persistentes en el Valle de México y estados circundantes debido al ingreso de humedad. El descenso de temperatura seguirá presente únicamente en zonas altas de Baja California, Chihuahua y Durango con posibles heladas.

¿Por qué México vive calor extremo?

La actual situación meteorológica es el resultado de la interacción de varios sistemas complejos:

Circulación anticiclónica: Un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera es el principal responsable de mantener la onda de calor, ya que inhibe la formación de nubes y permite una mayor radiación solar, generando un ascenso de las temperaturas. Línea Seca y Canales de Baja Presión: Estos sistemas, ubicados en el noreste y el interior del país, interactúan con la corriente en chorro subtropical, lo que genera los vientos fuertes y las tolvaneras. Humedad de los Océanos: El ingreso de aire húmedo desde el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, al chocar con canales de baja presión, es lo que origina las lluvias y chubascos en el centro y sur del país. Frente Frío Núm. 46: Aunque en proceso de disipación, su interacción en la frontera norte ha contribuido a los vientos y chubascos en esa región.

Recomendaciones para la población

Ante las temperaturas extremas, las autoridades recomiendan:

Hidratación constante: Beber abundantes líquidos y usar bloqueador solar.

Beber abundantes líquidos y usar bloqueador solar. Protección solar: Vestir ropa ligera de colores claros, usar gafas de sol, sombrilla o gorra.

Vestir ropa ligera de colores claros, usar gafas de sol, sombrilla o gorra. Evitar exposición: No permanecer bajo el sol por tiempo prolongado, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

No permanecer bajo el sol por tiempo prolongado, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Higiene alimentaria: Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen más rápido con el calor.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen más rápido con el calor. Cuidado de grupos vulnerables: Prestar especial atención a niños, adultos mayores, enfermos crónicos y mascotas.

Las rachas fuertes de viento también representan un riesgo, ya que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.