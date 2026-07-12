El gobierno de México informó el domingo que impuso una multa por más de 2 millones de dólares a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por incumplir la ley de protección de datos personales en perjuicio de espectadores de la liga local.

Para combatir la violencia en los estadios, desde 2023 la FMF exige a los aficionados registrarse en un sitio web con su nombre, número telefónico y fotografía. Este sistema llamado "FAN ID" es un requisito para entrar a los recintos deportivos y el registro se muestra junto con el boleto en las puertas del estadio.

Pero la FMF omitió notificar "adecuadamente" a los aficionados que su información tenía el carácter de "datos personales sensibles", explicó en un comunicado la Secretaría Anticorrupción.

Además, "no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito" de los fanáticos para el tratamiento de sus datos sensibles, añadió la dependencia.

Debido a estas faltas, el gobierno impuso una multa de 42,8 millones de pesos (2,4 millones de dólares) a la FMF, que puede impugnar la determinación.

Actualmente en México se discute la capacidad del gobierno y las empresas privadas para proteger los datos personales de los ciudadanos, debido a un nuevo registro oficial de líneas telefónicas.

Como una medida para acabar con las extorsiones, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum determinó que cada línea debe estar asociada con los datos de una persona. Los usuarios de telefonía celular podían comprar líneas sin identificarse, pero ahora deben registrarse ante las compañías.