La selección de México goleó este jueves a Guatemala por 4-0 para clasificarse con actuación perfecta a los cuartos de final del Campeonato sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del año próximo.

Diego Ramírez, Hugo Camberos, Luis Gamboa y Nelson Cedillo convirtieron por los mexicanos del seleccionador Alex Diego, que fueron de menos a más, luego de unos 40 minutos de inexactitudes.

México fue mejor en la primera mitad, tuvo la posesión de la pelota, pero hizo poco de tres cuartos de cancha hacia adelante.

En el minuto 44, Brayan Guerra salvó a los guatemaltecos, al despejar un disparo de Gamboa, pero un minuto después, Ramírez aceptó un balón en el área y de cabeza puso el 1-0.

La segunda parte fue de dominio de los mexicanos; en el 55 Camberos convirtió de derecha a la salida del guardameta Rogelio Barrera y en el 65 Gamboa se escapó sin marca y con un golpe cruzado de derecha completó la goleada.

En el 89, Cedillo remató desde atrás en un tiro libre; de zurda incrustó el balón en la red por encima de la barrera y puso el 4-0.

México lideró el grupo B con tres triunfos en tres salidas y nueve puntos, seguido de Costa Rica, con seis unidades; Guatemala, con tres; y Antigua y Barbuda, con ninguna.