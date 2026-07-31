La Liga MX continúa con las emociones del Torneo Apertura 2026 y este fin de semana se disputa la Jornada 3, la última antes de la pausa por la Leagues Cup. Los 18 equipos buscarán sumar puntos importantes para escalar posiciones en la tabla general y llegar con buen ritmo al torneo internacional. ¿Qué partidos podrás ver del 31 de julio al 2 de agosto? ¡Chécalos!

Seguramente aún te quedaste con la fiebre mundialista y, como muchos mexicanos, estás atravesando la etapa de extrañar el tener partidos diarios. La buena noticia es que hay futbol mexicano y la liga MX tendrá este fin de semana varios encuentros interesantes, por lo que te recomendamos seguirlos de cerca.

Si no quieres perderte ningún partido, aquí te compartimos los horarios, canales de transmisión y plataformas para verlos en vivo

¿Qué partidos se juegan en la Jornada 3 del Apertura 2026?

La tercera fecha del campeonato se disputará del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto:

Partidos del viernes 31 de julio

Puebla vs Chivas

19:00 horas

Canal: Azteca 7, FOX.

San Luis vs Tijuana

21:00 horas

Vix, ESPN y Disney+.

FC Juárez vs Pumas

21:00

Canal: FOX y Azteca 7.

Partidos del sábado 1 de agosto

Querétaro vs Tigres

5:00 pm

Canal: FOX.

León vs Pachuca

7:00 pm

Canal: FOX.

Atlas vs Monterrey

7:00 pm

Canal: TUDN, Vix.

Cruz Azul vs Atlante

9:00 pm

Canal: TUDN, Vix.

Partidos del domingo 2 de agosto

El cierre de la Jornada 3 tendrá como protagonistas a:

América vs Santos

5:00 pm

Canal: TUDN, Vix.

Toluca vs Necaxa

7:00 pm

Canal: TV Azteca, TUDN, Vix.

¿Por qué es importante la Jornada 3?

La tercera fecha del Apertura 2026 representa un momento clave para los equipos, ya que será la última jornada antes de la pausa por la Leagues Cup (torneo que enfrenta a clubes de la Major League Soccer y la Liga MX).