México busca a Francisco 'N', hijo de Ramón Ángel 'N', 'El R1', como posible autor intelectual del feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, asesinada mientras transmitía en directo por redes sociales, informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó en la conferencia de prensa presidencial que la información obtenida tras la detención del 'R1' está siendo incorporada a la carpeta y que la Fiscalía ofrecerá detalles conforme avancen las diligencias.

El funcionario sostuvo que el hijo del detenido mantenía una relación sentimental con Márquez y que la había amenazado varias veces antes de su feminicidio.

“Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, 'el R1', que cometan el feminicidio”, declaró García Harfuch.

El secretario precisó que el hijo permanece prófugo y abundó que ya tienen indicios para su búsqueda y localización.

“Está libre y estamos en búsqueda de él”, sostuvo.

García Harfuch añadió que la captura del 'R1' este jueves aportó indicios para localizar al hijo, quien, según dijo, tuvo que ver con el homicidio.

También aclaró que esta investigación es distinta a la que está abierta por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, caso por el que fue detenido el 'R1', pero señaló que la captura aportó nuevos elementos sobre la muerte de Márquez.

Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en el oeste del país, mientras realizaba una transmisión en vivo.

La Fiscalía de Jalisco abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio en este caso.

Ramón Ángel 'N' fue detenido ayer en una localidad de Jalisco, en un operativo federal y es identificado como dirigente de 'los R', una facción vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo investigan como supuesto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Según la nueva línea de investigación, el R1 habría atendido la petición de su hijo para ordenar el ataque contra Márquez.

La responsabilidad penal de ambos deberá ser acreditada por la Fiscalía y resuelta por un juez.

En México, el feminicidio cobra la vida de 10 mujeres cada día en promedio. EFE