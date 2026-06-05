La tarde de este viernes 5 de junio de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, lo que generó dudas entre miles de habitantes de la Ciudad de México que se preguntaron por qué no sonó la alerta sísmica.

Ante los cuestionamientos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México explicó que el movimiento telúrico no cumplió con los criterios necesarios para activar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

Protección Civil explica por qué no se activó la alerta sísmica hoy 5 de junio

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, informó a través de su cuenta oficial en X que la alerta sísmica no se activó debido a dos factores principales.

"La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México y no se superó la magnitud 6.0", señaló la funcionaria.

De esta manera, el movimiento registrado en Guerrero no representó un riesgo suficiente para activar el sistema de aviso preventivo en la capital del país.

¿Dónde fue el epicentro del sismo hoy?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 14:55 horas de este 5 de junio de 2026.

El reporte preliminar indicó que el movimiento tuvo una magnitud de 5.2 y se localizó a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Las coordenadas registradas fueron latitud 16.62 y longitud -98.67.

¿Qué dijo el SASMEX sobre el sismo?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano informó que sus sensores detectaron el evento sísmico, pero la energía radiada durante los primeros segundos no alcanzó los niveles de activación establecidos para emitir una alerta preventiva.

El organismo recordó que la alerta sísmica solo se activa cuando los sensores identifican características que puedan representar un peligro para las ciudades que reciben el aviso.

Por esta razón, aunque el temblor fue detectado por la red de monitoreo, no se emitió ninguna alerta para la Ciudad de México ni para otras zonas conectadas al sistema.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en México?

El SASMEX opera mediante una red de sensores distribuidos en distintas regiones del país. Su objetivo es detectar movimientos sísmicos potencialmente peligrosos y emitir alertas con segundos de anticipación para que la población pueda ponerse a salvo.

Sin embargo, no todos los sismos activan la alerta. Factores como la magnitud, la ubicación del epicentro, la energía liberada y el posible impacto en las ciudades monitoreadas son determinantes para emitir el aviso.

¿Hubo daños por el sismo de hoy?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados del sismo registrado en Guerrero.

Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y recomienda a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.