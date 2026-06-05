El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que este viernes 5 de junio de 2026 detectó un sismo en territorio nacional, aunque el movimiento telúrico no generó la activación de la alerta sísmica debido a que no alcanzó los niveles requeridos durante los primeros segundos del evento.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud 5.2 con epicentro localizado a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero. El movimiento telúrico ocurrió a las 14:55 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Las coordenadas reportadas fueron latitud 16.62 y longitud -98.67. Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones derivadas del temblor.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica por el sismo hoy?

Según el informe oficial del SASMEX, la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación establecidos para emitir una alerta preventiva.

El organismo explicó que la alerta sísmica únicamente se activa cuando los sensores detectan características específicas que puedan representar un riesgo para las ciudades que reciben el aviso.

Por esta razón, aunque el movimiento fue detectado por la red de monitoreo sísmico, no se emitió ninguna alerta para la población.

¿Dónde fue el epicentro del sismo hoy?

El mapa difundido por SASMEX muestra una zona probable del epicentro dentro de un círculo rojo localizado frente a las costas del Pacífico mexicano.

Las autoridades indicaron que la ubicación señalada es preliminar y corresponde a la región donde los sensores registraron inicialmente el movimiento.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas relacionados con este evento sísmico.

¿Qué es el SASMEX?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano es una red de sensores instalados en distintas regiones del país que monitorean la actividad sísmica en tiempo real.

Su función principal es detectar movimientos telúricos potencialmente peligrosos y emitir alertas tempranas a las ciudades conectadas al sistema, permitiendo a la población contar con algunos segundos de anticipación antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

Recomendaciones ante un sismo

Las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantener la calma durante un movimiento sísmico.

Identificar rutas de evacuación y zonas de seguridad.

Tener preparada una mochila de emergencia.

Consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Reportar cualquier afectación a las autoridades correspondientes.

El monitoreo de la actividad sísmica continúa de manera permanente por parte del SASMEX y las autoridades de Protección Civil para informar oportunamente sobre cualquier eventualidad.