El primer partido de preparación México vs Islandia rumbo a la Copa Mundial 2026 se jugará la noche de este miércoles en el Estadio "La Corregidora", en Querétaro.

Pese a las especulaciones sobre la seguridad en el país tras los enfrentamientos del fin de semana de las Fuerzas Armadas contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación donde se registró la detención y muerte de su líder Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho", el partido amistoso del TRI sí se realizará aunque con un fuerte dispositivo de seguridad por parte del Ejército en las inmediaciones del estadio.

¿Dónde ver el partido amistoso México vs Islandia 2026?

La Selección Mexicana compartió que este miércoles es "Día de partido", por lo que todos los aficionados deberán estar listos para ir prendiendo la pasión futbolera rumbo al Mundial.

Dónde ver EN VIVO y gratis : por los canales 5 de Televisa y 7 de Tv Azteca

: por los canales 5 de Televisa y 7 de Tv Azteca Horario: 8:00 de la noche

Dónde ver México vs Islandia vía streaming: por VIX

Día de partido 📆🏟️#HoyJugamos contra Islandia en La Corregidora de Querétaro.#SomosMéxico 🇲🇽@PoweradeMx | POWERADE es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. ©️ The Coca-Cola Company. 2026

*Publicidad para México* pic.twitter.com/xggHKuCOII — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 25, 2026

¿Qué jugadores destacan en la alineación del México vs Islandia?

De acuerdo con información de la Selección Mexicana, los jugadores convocados por el director Javier Aguirre para enfrentarse en el primer amistoso rumbo al Mundial 2026 son: