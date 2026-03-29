A la búsqueda de los cuatro mineros atrapados desde el pasado 25 de marzo en la mina Santa Fe, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), se han integrado más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan este domingo bajo la dirección de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otras brigadas especializadas.

Las dependencias informaron, en un comunicado, que a las labores ininterrumpidas de búsqueda y rescate se sumaron especialistas de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes “apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del (minero) Grupo Frisco”, provenientes del estado de Chihuahua (norte).

El documento apuntó que las maniobras se están desarrollando a 300 metros de profundidad de esta zona, ubicada en la localidad de Chele, en donde enfrentan la presencia de “material lodoso”, lo que ha dificultado el avance para localizar a los afectados de la mina colapsada por una presa de jales.

Y confirmó que las brigadas continúan operando bajo condiciones de ventilación óptima, con una temperatura de 25 grados centígrados.

“El objetivo central de estas jornadas es avanzar 1,5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros”, destacó el texto.

También aseguró que el departamento de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa, propietaria de la mina, supervisa rigurosamente cada fase de excavación.

Para garantizar la seguridad de los rescatistas detalló que “se mantiene un sistema de alarma durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo y ejecutar evacuaciones inmediatas si el entorno lo exige”.

Sobre el incidente ocurrido el 25 de marzo y reportado a las autoridades el 26 del mismo mes, la CNPC indicó que “al momento de la ruptura de la geomembrana se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas”.

“Tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de México activó de manera inmediata los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio”, apuntó.

pic.twitter.com/ruxd9g4NeC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 29, 2026

Esta tarea conjunta la articula la CNPC, la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y diversas brigadas expertas, entre las que también participan el Grupo Minero IMSSA, el Grupo Lobos de Guanaceví y el Grupo Actus.

El 28 de marzo, las autoridades revelaron que, según los análisis técnicos realizados por especialistas en geotecnia, se determinó que el origen del incidente “derivó de una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales”.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).