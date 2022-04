¿Cómo controlar las alergias de primavera? Esto dicen los expertos

Antes de que inicie o mientras avanza la primavera es común escuchar hablar a las personas sobre alergias y problemas de salud que suelen presentar, muchas veces sin una razón médica evidente a simple vista.

Una de las realidades que trae consigo esta temporada es el renacimiento de las flores y su abundante polen que, a su vez, desencadena alergias estacionales acompañadas de estornudos, congestión y secreción nasal y otros síntomas similares a un resfriado.

Incluso hay personas que sufren de ojos hinchados y llorosos, así como dolor intenso de garganta y problemas para respirar, dice la Clínica Mayo.

Las alergias estacionales, también conocidas como fiebre del heno y rinitis alérgica, suelen durar desde febrero hasta el verano, pero en algunas ocasiones y en ciertos lugares se puede extender hasta otoño.

De acuerdo con el Colegio Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología, tan sólo la rinitis es la sexta causa principal de enfermedades crónicas en Estados Unidos.

Cuando la alergia dura todo el año, se le conoce como Perenne y es causada por polvo, mascotas, moho y otras partículas del aire y no necesariamente por las flores.

“Realmente pueden hacerte sentir miserable. Sus ojos se hinchan y pican, su nariz está congestionada, estornuda mucho y sus pulmones pueden irritarse”, destaca el doctor Frank J. Eidelman de la Clínica Cleveland.

“Y más adelante en el espectro, la gravedad puede volverse incapacitante. No puedes levantarte de la cama, no puedes dormir, no puedes concentrarte en tu trabajo, puede ser intenso”.

Si bien resulta un grave problema para las personas susceptibles al polen, principalmente, el aparecimiento de las alergias estacionales pueden evitarse e incluso controlarse, dicen los expertos.

A continuación hay algunos ejemplos recomendados por expertos en la materia para controlar los síntomas de las alergias. Se sugiere acudir con un médico para tratar las alergias de cualquier tipo y para tener el respaldo de los medicamentos que se necesiten.

¿Cómo controlar las alergias estacionales?

Aerosoles nasales

Eidelman recomienda usar un aerosol nasal tópico con esteroides una o dos semanas antes del comienzo de la temporada de alergias; los aerosoles pueden prevenir la inflamación de la nariz y bloquear algunos de los peores síntomas antes de que comiencen.

Antihistamínicos

Muchos de los medicamentos que más ayudan con las alergias son de venta libre y seguros, pero antes de comprarlos hay que saber que existen de varias categorías y tipos como los antihistamínicos de primera generación que pueden causar somnolencia y cansancio frecuente; o los de segunda generación que son menos sedantes y se encargan de controlar la picazón, estornudos o secreción nasal.

Vacunas contra la alergia

Las vacunas contra la alergia o inmunoterapia son una de las mejores opciones para controlar las alergias, dice Eidelman.

“La inmunoterapia contra la alergia es el único tratamiento que tiene el potencial de curar la rinitis alérgica”, dice el doctor.

Las vacunas también pueden disminuir la sensibilidad al polen debido a que están hechas con dicho elemento para ayudar al sistema inmunológico a combatir las reacciones.

“En un laboratorio, extraen la proteína del polen de los árboles y hacen un extracto con ella”, explica el doctor Eidelman. “Ese extracto se usa luego para desensibilizar o hacer que el paciente sea menos sensible al polen de los árboles”, agrega.

Formas de prevenir las alergias estacionales

Por su parte, hay formas de prevenir los síntomas de las alergias por polen o moho, según Mayo, por lo general éstas limitan o evitan la exposición a estos elementos.

- Verifica los recuentos de polen locales y limita el tiempo al aire libre cuando los niveles de polen sean altos

- Mantén el pasto del jardín corto

- Usa un cubrebocas contra el polvo al cortar el césped y la jardinería

- Evitar troncos muertos y podridos

- Mantén todas las ventanas cerradas si es posible y usa filtros aptos para alérgicos en las unidades de aire acondicionado

- Báñate y lávate el cabello a diario para eliminar el polen

- Lava tu ropa de cama una vez por semana

- Cambia y lava la ropa después de estar al aire libre

-Seca la ropa en una secadora si es posible en lugar de al aire libre

- Quítate los zapatos antes de entrar a la casa

- Usa sombreros y lentes de sol cuando esté afuera para limitar que el polen entre en los ojos y caiga en el cabello

- Aspira o limpia los pisos de tu casa al menos una vez a la semana

