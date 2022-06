Cosas que le haces a tus perros y que realmente odian, según los expertos

La raza canina es una de las especies más domesticadas y cercanas a los humanos desde hace más de 20 mil años, según estiman investigaciones publicadas en Nature Communications y Science.

Si bien tanto humanos como perros se entienden y tienen un vínculo cercano, en especial aquellos que son amos y mascotas, hay cosas o situaciones que todavía no están claras dentro de la relación y que muchas veces a los animales les molesta.

Debido al cariño que los humanos les tienen a sus mascotas y las típicas características tiernas de éstos, es normal que haya cosas y se lleven a cabo acciones que a ellos les molesta o a las que tienen baja tolerancia.

Estos comportamientos pueden desarrollar en los animales respuestas erráticas desde la perspectiva humana, donde hay ansiedad involucrada por parte del canino, miedo, confusión, estrés e incluso agresividad.

A continuación te dejamos algunas de las cosas y acciones que normalmente molesta u odian los perros que hagas. Toma nota.

Soplarle en la cara

Por diversión o como un cariño, alguna vez le hemos soplado en la cara a nuestros perros y seguramente recibido una mala respuesta por parte de ellos.

Y es que, de acuerdo con los expertos veterinarios, a los perros les irrita que les soplen en la cara porque encuentran el acto como una acción agresiva hacia ellos. Debido a que sus caritas son más sensibles, sus sentidos del olfato, vista y oídos están más en sintonía con el medio ambiente, lo que les provoca una reacción más intensa con las repentinas ráfagas de aire.

Sus sensibles narices pueden llegar a secarse con los soplidos y, además, captan olores desagradables del aliento del humano que evitan a toda costa.

Asimismo, las bocanadas de aire repentinas las perciben como un signo de dominación. Si prestas atención, los soplidos son bastante comunes cuando dos perros se enfrentan o tratan de demostrar superioridad.

Abrazarlo demasiado fuerte

Si bien los perros suelen ser tiernos y sumamente cariñosos, tienen sus límites físicos, mismos que les hacen repeler los abrazos fuertes o que interfieren con su espacio vital.

Un artículo, hecho para Psychology Today, por el doctor y especialista en el comportamiento canino Stanley Coren señala que los perros entran en un lapso de estrés cuando son abrazados y, aunque muchas veces no demuestran acciones agresivas, sí muestran signos de su incomodidad como tensión en el cuerpo, nerviosismo, repelencia y movimientos corporales como cambios en la posición de las orejas o vista intranquila.

Sacarlos a pasear con prisa

A los perros les gusta salir a caminar y jugar para entretenerse y quemar energía, pero odian que estos paseos sean cortos o apresurados. Más allá de que no les guste, no les beneficia al desarrollo de sus habilidades olfativas, destaca la Animal Foundation.

Cuando los perros salen a pasear o están fuera de casa, el sentido del olfato se intensifica para obtener información del entorno. Interrumpirlos cuando huelen el pasto, las paredes, el piso o incluso a otras personas o animales confunden su habilidad e interviene con el adiestramiento sobre su comportamiento en público.

Que tengas ansiedad

Los perros son bastante inteligentes y sumamente perceptivos, por lo que notan cuando estás enojado, triste o tienes ansiedad. Si bien no entienden el significado de estas emociones, saben que algo está pasando y eso les molesta, destacan los expertos de PetMD.

Que no juegues lo suficiente

Si bien hay juegos especiales para que los perros se entretengan cuando los amos no están, para ellos no es suficiente. Ellos quieren que sus dueños estén todo el tiempo y jueguen cada vez que se les plazca y no es un deseo erróneo o innecesario.

De hecho, una investigación realizada por la experta en comportamiento canino, Emily Blackwell, mostró que los perros que juegan más tiempo con sus amos tienen menos probabilidades de tener problemas de comportamiento, son menos agresivos con gente extraña y muestran menos o ningún signo de ansiedad.

Que lo castigues de la manera equivocada

Muchas veces creemos que los regaños o los castigos son métodos efectivos para educarlos, pero en realidad no siempre funcionan y en cambio dañan la relación humano-perro.

Lo ideal es buscar alternativas de adiestramiento, como clases con expertos para que se comporten y no hagan destrozos en la casa, así como ejercicio para que quemen energía y no aparezcan las desafortunadas travesuras por aburrimiento.

Que tu casa huela mal

Los olores para los perros son importantes debido a que tienen una capacidad impresionante de captación e identificación por su sentido hiperdesarrollado.

Olores que a nosotros como humanos nos parecen normales y cotidianos, a ellos les incomoda como olor a jabón, cloro, chile, vinagre, cítricos o cualquier olor intenso.

Evita usar productos con estos olores cuando esté merodeando tu perro o permanezca por mucho tiempo en el lugar en donde los usas normalmente.

Que lo expongas a ruidos molestos y fuertes

Está comprobado que los perros desarrollan traumas y miedos en situaciones o ambientes estresantes, por ejemplo, uno lleno de ruido frecuente y estrepitoso, como música fuerte, fuegos artificiales, tormentas eléctricas, choque de dos cuerpos pesados y ruidosos como acero y otras situaciones que generen sonidos fuertes y desconocidos.

Si bien no se puede evitar una tormenta o la quema de fuegos artificiales, se puede proteger a los perros y hacerlos sentir seguros dentro de casa, escuchando sonidos familiares y entreteniéndose con otras actividades.