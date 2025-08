Ximena Pichel, 'Lady Racista', ofreció disculpas en los juzgados al policía de Tránsito de la Ciudad de México, luego de los insultos que profirió contra suya a principio de julio.

De acuerdo con el video publicado por el periodista Carlos Jiménez, durante la última audiencia del proceso legal que enfrenta la modelo argentina por este caso, fue cuando habló con el oficial.

"¿Quiero ver si me puedo acercar a ustedes? para darles la mano y... brindarles mi disculpa... de corazón", comentó la mujer.

Se escucha la voz de una mujer que le niega a 'Lady Racista' acercarse al policía identificado como Carlos, por lo que desde su lugar continúa disculpándose.

"Les ofrezco mis disculpas y que de verdad me puedan perdonar", dice Ximena Pichel en un tono suave y dulce.

“ME PUEDO ACERCAR a USTEDES PARA DARLES la MANO… de CORAZÓN?"

Es la Argentina Ximena Pichel en su última audiencia.

Ya no es agresiva, grosera, altanera…

Así ofreció disculpas al agente Carlos de @SSC_CDMX, al q insultó, sobajó, discriminó…



Más en #C4EnAlerta pic.twitter.com/Mk3GdrefKc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 30, 2025

¿Porque se disculpa 'Lady Racista'?

El proceso legal que enfrentó la argentina en la Ciudad de México se derivó de una pelea con un policía de tránsito que la iba multar por no pagar el parquímetro en la colonia Condesa.

El incidente fue grabado y difundido por las redes en donde despertó indignación por los gritos e insultos que dijo la mujer al oficial.

“Pin… indio, naco”, “no me insultes, pin… negro, no me estés insultando, cul...”, fueron parte de las groserías que dijo la mujer quien a su vez intentaba evitar que le colocaran "la araña" al auto Mercedes- Benz de la modelo.

Multan a 'Lady Racista'

El juez de control le impuso como medida el pago de 97 mil pesos para la reparación del daño, pedir disculpas y hacer servicio social.

Ximena Pichel solicitó hacer el pago en mensualidades.