Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos identificaron que el uso de cubrebocas es más efectivo de lo que se creía, pues protege del Covid-19 a quien lo porta y a las personas que lo rodean en un espacio.

Al inicio de la pandemia se había identificado que los cubrebocas reducían las emisiones de gotas cargadas con el virus SARS-CoV-2 al hablar o estornudar y disminuían el riesgo de contagio hacia otras personas.

Las mascarillas de tela pueden bloquear entre un 50 y 70% las gotas y partículas finas que exhalan las personas y limitar la propagación del coronavirus, de acuerdo con la autoridad de salud.

Al inicio de la pandemia, los CDC habían explicado que no existía certeza de que las mascarillas fueran efectivas para evitar inhalar partículas contaminadas con el virus causante de la enfermedad de Covid-19. Sin embargo, en sus nuevos lineamientos, lo confirma.

La dependencia explicó que una serie de estudios demostraron que los cubrebocas de tela "también pueden reducir la exposición de los usuarios a gotitas infecciosas a través de la filtración".

