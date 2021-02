Covid-19: Requisitos y pasos para vacunarte en Los Ángeles, California

El condado de Los Ángeles es uno de los que aloja a más población latina en Estados Unidos y ha ofrecido vacunación gratuita contra el Covid-19 a sus residentes elegibles.

Por ahora están aplicando las vacunas de Pfizer y Moderna en clínicas de atención primaria, farmacias, algunos lugares de trabajo y sitios de vacunación especiales administrados por Salud Pública y socios del condado.

Te contamos quiénes pueden vacunarse, los requisitos que deben cubrir y los lugares donde están aplicando la vacuna para que puedas agendar tu cita.

Al recibir la primera dosis deben mostrar su credencial de trabajador de la salud o su licencia profesional con foto. En la segunda dosis, únicamente su tarjeta blanca de registro de vacunas; o bien, el registro electrónico.

Identificación con foto en la primera dosis y tarjeta blanca de registro de vacunas en la segunda.

Deberá mostrar prueba de que es residente del condado de Los Ángeles y que tiene 65 años o más.

