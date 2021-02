Covid-19: ¿Cómo y quiénes pueden vacunarse en El Paso, Texas?

La ciudad texana de El Paso administra dosis de la vacuna contra el Covid-19 a sus habitantes priorizando a los trabajadores de la salud, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

Hasta el momento, la ciudad reporta que se han aplicado 104 mil 23 dosis, de las 120 mil 850 que ha recibido. La población en todo el condado es de 833 mil 592 personas, de acuerdo con el gobierno local.

La ciudad de El Paso lanzó un sitio web para que los habitantes se registren y reserven una cita para recibir la vacuna contra el coronavirus. En el portal están disponibles los requisitos, formularios y la ubicación de los centros de inoculación.

Debido a que El Paso es una ciudad fronteriza y gran parte de su población habla español, el portal de vacunación tiene este idioma disponible.

Las autoridades locales aclaran que únicamente se requiere de un registro por persona. Si el habitante finalmente no quiere recibir la vacuna, puede solicitar que sea retirado de la lista al enviar un correo electrónico a [email protected].

Hasta el momento, El Paso, Texas, sólo administra las vacunas contra Covid-19 desarrolladas por las farmacéuticas de Pfizer y Moderna, ya que son las únicas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

La Fase 1 del plan de vacunación de la ciudad de El Paso, en Texas, divide a los habitantes en dos grupos prioritarios para recibir las dosis.

El grupo A incluye a los paramédicos y a todo el personal médico local, lo que incluye a médicos, enfermeros, así como todos los trabajadores de clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias y centros de rehabilitación. Tienen prioridad quienes atienden a pacientes con Covid-19.

En este sector también están consideradas las personas que proveen algún servicio funerario a personas que murieron de coronavirus.

En el grupo B se encuentran los adultos mayores de 65 años de edad y las personas mayores de 16 años que tienen una condición médica crónica. En estos padecimientos se encuentra el cáncer, enfermedades de riñón, pulmonares o del corazón, así como la diabetes.

También se consideran a las personas con obesidad, la enfermedad de célula falciforme y mujeres embarazadas.

