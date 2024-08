El mundo es de los diestros y los zurdos sólo son minoría en él, o al menos así lo dicen las estadísticas.

De acuerdo con números de un estudio, compartido en la revista Nature, en todo el planeta Tierra únicamente poco más del 10 por ciento de la población es zurda, es decir, que usa la mano izquierda, o que es la predominante, para todas sus actividades o la mayoría.

Este 13 de agosto se celebra el día de los zurdos a nivel internacional como una forma de concientizar y visibilizar la diversidad de las personas zurdas, así como de reconocer lo complicada que es la vida para ellos en entornos diseñados para diestros y destacar sus cualidades.

Se dice que los zurdos son más inteligentes que los diestros, pero ¿esto es verdad? A continuación te decimos lo que la ciencia ha encontrado al respecto en sus investigaciones .

¿Los zurdos son más inteligentes?

Durante años se ha afirmado que las personas zurdas son más inteligentes que las diestras, pero esto no es verdad o al menos no del todo.

Diversos estudios han vinculado a las personas zurdas con un alto coeficiente intelectual sobre los diestros o las personas que usan ambas manos, también llamadas ambidiestras; sin embargo, se ha encontrado que no necesariamente son más inteligentes, sino que su cerebro se centra en otras habilidades y capacidades que los diestros no siempre tienen.

La ciencia ha encontrado que los zurdos utilizan más el lado derecho del cerebro que está vinculado a la creatividad, intuición e imaginación, mientras que el lado izquierdo, que controla la mano derecha, se centra en habilidades matemáticas, lógica y análisis.

Es por eso que en el mundo existen muchos artistas que son zurdos o personas destacables que han hecho historia teniendo la mano izquierda como la predominante, tales como el escritor Mark Twain, el músico Jimi Hendrix, los Beatles Rongo Starr y Paul McCartney o Leonardo Da Vinci.

¿Cuándo se celebra el día de los Zurdos y cuál es su origen?

El Día Internacional de los Zurdos se celebra cada año el 13 de agosto, este 2024 es martes.

La celebración tiene origen en 1976, pero fue hasta 1992 que se convirtió en un día feriado en Estados Unidos después de que el Club de los Zurdos lo reconociera como una forma de concientizar la lateralidad y celebrar la siniestralidad de las personas, según dice el sitio web de Left Handers Day.

De forma general, el día pretende exponer las dificultades de los zurdos dentro de una cotidianidad diestra, así como sus frustraciones por no tener productos y servicios especialmente para los zurdos.