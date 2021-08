Estados Unidos ve 'inevitable' una tercera dosis de la vacuna anticovid

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró este jueves "inevitable" que se administre una tercera dosis de las vacunas contra la covid-19 en el futuro, aunque no quiso precisar cuándo.

Así lo señaló en la rueda de prensa del equipo de respuesta contra la covid-19 de la Casa Blanca, en la que subrayó que eso es algo que va a producirse "tarde o temprano".

Entretanto, las autoridades sanitarias de EE.UU. evalúan la situación a diario y siguen los estudios nacionales e internacionales para tomar eventualmente una decisión al respecto.

"No creemos que los mayores y los no mayores que no sean inmunodeficientes necesiten una vacuna (extra) ahora mismo", dijo Fauci.