La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alerta a los dueños de mascotas sobre dos productos de Answers Pet Food fabricados por Lystn LLC que dieron positivo para Salmonella, un tercer producto dio positivo para Listeria monocytogenes ( L. mono ) y un cuarto producto dio positivo para Salmonella y L. mono .

La FDA recogió y analizó muestras minoristas sin abrir de productos después de recibir tres quejas de consumidores sobre enfermedades en perros que comieron los productos.

Los productos afectados se venden congelados en cajas de 4 libras (medio galón) y consisten en ciertos lotes de Answers Pet Food Raw Beef Detailed Formula for Dogs, Answers Pet Food Raw Beef Straight Formula for Dogs y Answers Pet Food Straight Chicken Formula for Dogs.

"Si los consumidores tienen algún alimento para mascotas incluido en la lista que aparece a continuación, se les recomienda que lo desechen en un recipiente seguro. No se lo den a sus mascotas. No donen el alimento", advierte la FDA.

ALIMENTOS PARA PERROS CON RIESGO DE SALMONELLA Y LISTERIA.

Fórmula detallada de comida para mascotas con carne cruda de res para perros

Número de código de barras/UPC: 856554002102

BUBD: 6 de mayo de 2026



Número de código de barras/UPC: 856554002072

Fecha límite de entrega: 31 de enero de 2026



Número de código de barras/UPC: 856554002065

Fecha límite de entrega: 2 de enero de 2026



Número de código de barras/UPC: 856554002065

Fecha límite de entrega: 11 de marzo de 2026



Además de eliminar estos productos, la FDA recomienda también lo siguiente:

Limpie y desinfecte todos los suministros para mascotas y las superficies con las que el alimento o la mascota estuvieron en contacto.

La Salmonella y la L. mono pueden afectar tanto a personas como a animales. Las personas con síntomas de infección por Salmonella o L. mono deben consultar a su médico. Consulte a un veterinario si su mascota presenta síntomas de infección por Salmonella o L. mono .

¿Qué es la Salmonella y cuáles son los síntomas de la infección por Salmonella ?

La salmonela es una bacteria que puede causar enfermedades y muerte en humanos y animales, especialmente en aquellos que son muy jóvenes, muy viejos o tienen sistemas inmunológicos débiles. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas infectadas con salmonela pueden desarrollar diarrea, fiebre y calambres abdominales.

La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento, pero en algunas personas, la diarrea puede ser tan grave que necesitan ser hospitalizadas. En estos pacientes, la infección por salmonela puede propagarse desde los intestinos al torrente sanguíneo y luego a otras partes del cuerpo a menos que la persona reciba tratamiento de inmediato. Consulte con su proveedor de atención médica si tiene síntomas de infección por salmonela .

Las mascotas no siempre presentan síntomas cuando están infectadas con Salmonella , pero los signos pueden incluir vómitos, diarrea (que puede ser sanguinolenta), fiebre, pérdida de apetito y/o disminución del nivel de actividad.

Si su mascota presenta estos síntomas, consulte a un veterinario de inmediato. También debe saber que las mascotas infectadas pueden eliminar la bacteria en sus heces sin mostrar síntomas de estar enfermas.

¿Qué es Listeria monocytogenes ( L. mono ) y cuáles son los síntomas de la infección por L. mono (listeriosis)?

Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar enfermedades y muerte en humanos y animales, especialmente en embarazadas, personas muy jóvenes, muy mayores o con sistemas inmunológicos débiles. Según los CDC , la listeriosis en humanos puede causar una variedad de síntomas, según la persona y la parte del cuerpo afectada. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares.

Las mujeres embarazadas suelen presentar solo fiebre y otros síntomas similares a los de la gripe, como fatiga y dolores musculares. Sin embargo, las infecciones durante el embarazo pueden provocar abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro o una infección potencialmente mortal del recién nacido.

Las mujeres embarazadas y sus recién nacidos, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen más probabilidades de contraer listeriosis. Cualquier persona que presente síntomas de listeriosis debe consultar a un médico.

Las infecciones por L. mono son poco comunes en las mascotas, pero son posibles. Los síntomas pueden incluir diarrea leve a severa; anorexia; fiebre; signos nerviosos, musculares y respiratorios; pérdida del embarazo; depresión; shock; y muerte. Las mascotas no necesitan presentar síntomas para poder transmitir L. mono a sus compañeros humanos. Al igual que con Salmonella , las mascotas infectadas pueden eliminar L. mono en sus heces y saliva sin mostrar signos de estar enfermas, contaminando aún más el ambiente del hogar.