FDA alerta por 49 productos con crema de cacahuate con salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lanzó una alerta tras identificar 49 productos elaborados con crema de cacahuate que están contaminados con salmonela.

Los productos fueron elaborados por la empresa JM Smucker Co. en su fábrica de Lexington, Kentucky, y distribuidos en toda la Unión Americana.

De acuerdo con la agencia sanitaria, estos productos están vinculados a un brote de salmonela en 12 estados del país. Hasta el momento se reportan 14 casos, de las cuales, dos fueron hospitalizadas.

Los botes con el producto comenzaron a ser retirados en todas las tiendas a las que fueron distribuidos, pero algunos consumidores todavía podrían tenerlos en casa. La recomendación de la FDA es detener desecharlo de inmediato para evitar problemas de salud.

Crema de cacahuate de 16 onzas. Código: 5150025516

Crema de cacahuate crunchy de 16 onzas. Código: 5150025537

Paquete doble de crema de cacahuate de 96 onzas. Código: 5150024705.

Paquete doble de crema de cacahuate crunchy de 96 onzas. Código: 5150024706

Crema de cacahuate de 40 onzas. Código: 5150007565

Crema de cacahuate internacional de 12 onzas. Código: 5150008026

Crema de cacahuate de tres cuartos de onza en envase de plástico. Código: 5150008051

Crema de cacahuate de .64 onzas en envase de plástico. Código: 5150008058

Caja de 96 botes de crema de cacahuate. Código: 5150021889

Caja de 36 botes de crema de cacahuate. Código: 5150024114

Caja de ocho botes de crema de cacahuate. Código: 5150024130

Caja de ocho botes de crema de cacahuate. Código: 5150024136

The FDA, along with CDC and state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Senftenberg infections linked to certain Jif peanut butter products produced at the J.M. Smucker Company facility in Lexington, Kentucky. https://t.co/tflb2yhDFh pic.twitter.com/mb1SdpHJIb