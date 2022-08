FDA alerta por sustancia cancerígena en esta marca de bloqueador solar

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lanzó una alerta tras detectar una sustancia cancerígena en tres lotes de bloqueador solar de la marca Banana Boat.

La agencia sanitaria indicó que en el protector solar se encontró benceno en el atomizador que expulsa la crema fuera de la lata, pese a que no es un ingrediente del producto elaborado por la compañía Edgewell Personal Care.

La exposición al benceno en pequeñas cantidades durante un largo periodo de tiempo puede disminuir la formación de células sanguíneas.

“La exposición a largo plazo al benceno a través de la inhalación, la ingesta oral y la absorción cutánea puede provocar cánceres como la leucemia y otros trastornos de la sangre”, precisa la administración.

Sin embargo, la FDA todavía no ha recibido informes de problemas de salud relacionados por el uso del bloqueador solar de Banana Boat.

El producto fue distribuido a Estados Unidos para su venta en tiendas minoristas y en línea, pero ya comenzó a ser retirado del mercado.

Edgewell Personal Care Issues Voluntary Nationwide Recall of Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Due to the Presence of Benzene https://t.co/eeXMliTqBj pic.twitter.com/38PRBTzz1x