FDA alerta sobre riesgos de usar cubrebocas con metal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó sobre los riesgos de utilizar cubrebocas con metal, luego de que un paciente sufrió quemaduras durante una resonancia magnética.

Según el informe presentado ante la autoridad de salud, un paciente ingresó a la máquina de la resonancia magnética con una mascarilla con metal y se quemó el rostro.

La FDA pidió a la población no llevar cubrebocas con revestimientos antimicrobianos con plata o cobre, ni piezas metálicas, como pinzas o alambres nasales, durante este tipo de estudios.

Aunque sean muy pequeñas, estas piezas pueden calentarse en el momento de la resonancia y quemar el rostro del paciente. Este tipo de estudio utiliza potentes imanes y ondas de radio para crear imágenes del interior del cuerpo.

Debido a que los pacientes podrían desconocer el tipo de artículo que llevan, la FDA recomienda preguntar a la persona que realiza el estudio, que compruebe que el cubrebocas no contiene metal.

En caso de que no se pueda descartar la presencia de metales, la autoridad de salud sugiere que los proveedores de atención médica otorguen una mascarilla seguro para el examen.

Las autoridades de salud de Estados Unidos y el mundo recomiendan utilizar cubrebocas en los espacios públicos en exteriores e interiores para evitar la propagación del Covid-19. Las mascarillas de tela pueden bloquear entre un 50 y 70% las gotas y partículas finas que exhalan las personas y limitar la propagación del coronavirus, según los CDC.

The @US_FDA is informing patients and health care providers that patients may be injured if they wear face masks with metal parts during a Magnetic Resonance Imaging (MRI) exam. pic.twitter.com/KHCkMpq9TY