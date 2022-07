Helado desató brote de listeriosis en Florida; suman 22 enfermos y un muerto

El consumo de una marca de helado desató un grave brote de listeria en Florida, Estados Unidos, y ya causó la muerte de una persona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que en total se registraron 23 personas infectadas y una de ellas murió, pero se estima que la cifra de enfermos podría incrementar.

Cinco de las mujeres que enfermaron estaban embarazadas y una de ellas perdió a su bebé por la listeriosis.

De los casos reportados, la mayoría correspondían a residentes de Florida o a personas que viajaron al estado al menos un mes antes de presentar los síntomas.

Tras abrir una investigación por el brote de listeria, los CDC identificaron que el origen provenía del helado de Big Olaf Creamery, que sólo se vende en Florida.

Para evitar más riesgos, la empresa de Sarasota comenzó a retirar sus productos de las tiendas del estado. Además, se recomienda a todas las personas que tengan un helado de esta marca que lo desechen de inmediato.

La listeriosis es una infección grave provocada por la bacteria Listeria monocytogenes, que generalmente se contrae por consumir alimentos contaminados.

LISTERIA OUTBREAK UPDATE: Do not eat Big Olaf Creamery ice cream. If you have Big Olaf Creamery brand ice cream at home, throw away any remaining product. This ice cream is only sold in Florida. This investigation is ongoing.



For the latest info: https://t.co/0aGAF3ZL4j pic.twitter.com/5w476Yk5yU