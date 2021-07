Hombre que se burló de las vacunas muere por Covid en California

Un hombre de California murió a causa de complicaciones de la enfermedad de Covid-19 luego de burlarse de las vacunas contra el virus.

Stephen Harmon, de 34 años de edad, emprendió en redes sociales una campaña de publicaciones en Twitter en contra de las vacunas y burlarse de los esfuerzos del gobierno estadounidense por inocular a toda la población.

Semanas antes, de ingresar al hospital, el hombre publicó: "Tengo 99 problemas, pero una vacuna no es uno".

Harmon también se burló de las personas que llaman de puerta en puerta para que la población se vacune y afirmó que deberían de ser llamados testigos de Covid, en comparación con los testigos de Jehová.

El hombre antivacunas se contagió de Covid-19 y comenzó a sufrir complicaciones, por lo que tuvo que ser ingresado al Corona Regional Medical Center.

34 y.o. anti-vaxxer Stephen Harmon died from COVID on July 21. On June 3rd he posted a tweet saying "I got 99 problems but a vax ain’t one." Please #GetVaccinated and wear a mask. #SoulsLostToCovid https://t.co/BkWV1DTSrd pic.twitter.com/i2ZW2MHhU7