Si sufres de dolor de espalda o de rodilla y ya no sabes qué hacer para aliviarlo, sigue este consejo de la ciencia: existe una única planta que quita estos malestares casi de inmediato; dicha hierba posee poderosas propiedades curativas y antiinflamatorias que hacen que te sientas mejor en cuestión de minutos. ¿De qué planta se trata? Es el romero y aquí te contaremos cómo utilizarlo para que mejores tu salud. ¡Toma nota!

La ciencia es una herramienta que sirve como una poderosa guía para atender ciertos malestares físicos para los que no encontramos alivio o para los que ya no queremos tomar medicamentos porque no nos hacen el efecto que esperamos. Las plantas medicinales son una gran opción para aliviar malestares y curar enfermedades, siempre y cuando se utilicen bajo supervisión y con conocimiento.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, en la cual comparte todos los beneficios de las plantas medicinales; una de las que destaca es el romero, la cual tiene múltiples usos, pero principalmente, ayuda a quitar el dolor de espalda y de rodilla mejor que cualquier analgésico.

El romero (conocido como Rosmarinus officinalis) es una planta aromática originaria de la región mediterránea, muy apreciada tanto en la cocina como en la medicina tradicional. De acuerdo con la UNAM, esta hierba cuenta con propiedades antiespasmódicas e inflamatorias y actúa rápidamente ante dolores musculares.

Los expertos señalan que el aceite de romero es muy bueno para la salud y si sufres de dolor de espalda o de rodillas puedes usarlo en estas zonas para quitar la molestia y sentirte mejor. También, recomiendan el uso de infusiones y fomentos de agua de romero, sobre todo, para relajar y destensar los músculos.

¿Qué puede curar el romero?

De acuerdo con los científicos de la UNAM, además de quitar el dolor de espalda y de rodilla, con el romero se pueden curar y aliviar más de 15 padecimientos:

Dolor de estómago.

Indigestión.

Vesícula biliar (bilis).

Úlcera.

Diarrea.

Gastritis.

Colitis.

Inflamación del estómago.

Cicatrización de heridas.

Aftas.

Sarampión.

Evita la caída de pelo.

Ayuda a tratar la caspa.

Dolor de caderas, huesos y por golpes.

Reumas e inflamación de articulaciones y artritis.

También, el romero se utiliza en enfermedades respiratorias como catarro, anginas, resfriado, bronquitis, tos ferina y tos.

Si el dolor de espalda o de rodilla impide que realices tus actividades y tengas una vida normal, prueba este remedio aprobado por la ciencia. Hazle casos a los expertos y considera al romero como una alternativa para mejorar tu salud y para sentirte bien. No olvides consultar a tu médico.

