¿Las personas alérgicas deben recibir la vacuna contra Covid-19?

Las campañas de vacunación contra el coronavirus SARS-Cov-2 han iniciado alrededor del mundo con prioridad para el personal médico y los adultos mayores. Conforme avanzan las brigadas, surgen las dudas sobre quiénes sí y quiénes no deben recibir las vacunas actualmente disponibles.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informan que han tenido conocimiento de una minoría de personas que han experimentado reacciones alérgicas graves a la vacuna de Covid-19, también conocidas como anafilaxia.

Explican que una reacción alérgica se considera grave cuando una persona necesita ser tratada con epinefrina o si debe ir al hospital.

Pero no es lo mismo ser alérgico a un componente de las vacunas que a los alimentos. Esto es lo que dicen los expertos de los CDC en cada caso.

