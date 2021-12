Parosmia, la distorsión de olores que puede provocar el Covid

¿El perfume ahora huele a amoniaco? Algunos de los pacientes con Covid-19 han desarrollado una distorsión en el sentido del olfato llamado parosmia, que provoca que los olores sean completamente diferentes a como los percibía una persona.

Uno de los síntomas más comunes de la infección por coronavirus es la anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato. Sin embargo, algunos pacientes con Covid largo también han desarrollado la parosmia, que convierte los olores agradables en algo podrido.

Este trastorno también puede impactar el sentido del gusto y dejar un mal sabor de boca a las personas que comen dulces o lácteos.

La enfermedad por Covid-19 no es la única causante de esta distorsión, también lo pueden ser las infecciones en el tracto respiratorio superior, las lesiones en la cabeza, la exposición a toxinas, enfermedades neurológicas y tumores cerebrales, de acuerdo con la Clínica Mayo.

Algunos pacientes han indicado que los olores que perciben diferentes son los alimentos salados, que huelen a aguas residuales, el perfume huele a azufre y los dulces y lácteos se sienten como perfume rociado en la boca.

Los olores más comunes que se perciben por la parosmia son a basura, huevo podrido, aguas residuales, metal, gasolina, amoniaco, aguas residuales, vinagre y cosas quemadas.

Debido a las repercusiones que tiene este trastorno en la vida diaria, puede derivar en depresión, reducción del apetito y pérdida de peso, ya que dificulta una actividad tan esencial como comer.

La parosmia también puede incrementar los riesgos en la vida diaria, ya que los pacientes tienen dificultades para oler el humo o el gas y detectar un peligro en la cocina.

A sudden loss of taste & smell with fever, headache or runny nose may be #COVID19



Please do not ignore these symptoms. Call your state hotline immediately to arrange for a test



State hotlines: https://t.co/8Cek5cH57G



FAQs on #COVID19 testing: https://t.co/mpzeLuSwx5 pic.twitter.com/0R78J3QqLY