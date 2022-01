Retiran ensaladas preparadas por riesgo de contaminación por listeria

Autoridades de salud pública de Estados Unidos emitieron una nueva alerta sobre productos de ensaladas preparadas posiblemente infectadas de listeria de la empresa Dole Fresh Vegetables Inc.

En un aviso hecho por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se dijo que Dole comenzaría a retirar del mercado varios cargamentos de al menos 30 tipos de ensalada preparada y envasada que fueron vendidas bajo varias marcas de tiendas minoristas en todo el país.

Según el informe, se encontró contaminación por listeria en el equipo utilizado para cosechar algunas lechugas iceberg en sus plantas productoras de Springfield, Ohio y Soledad, California.

“El retiro se emite después de que Dole probó el equipo de cosecha utilizado en la cosecha del material crudo de lechuga iceberg utilizado en estos productos terminados y descubrió que contenía Listeria monocytogenes”, se lee en el informe de la FDA.

Los productos afectados incluyen kits de ensaladas en bolsas, ensaladas verdes, ensaladeras prefabricadas y lechuga picada con la letra W al inicio de su lote y fechas de vencimiento hasta 9 de enero y con la letra B con fechas de vencimiento hasta el 8 de enero de 2022.

Además del retiro de la marca Dole, se comenzó el retiro por contaminación en productos de marcas como HEB, President’s Choice, Kroger, Aldi’s Little Salad Bar y Walmart Marketside en 30 estados, además de tres provincias canadienses como Alberta, Columbia Británica y Saskatchewan.

Las autoridades recomiendan a los minoristas de Dole que verifiquen sus estantes y se deshagan de los productos para que los consumidores no los compren.

Por su parte, instan a las personas a no consumir las ensaladas en caso de que las tengan después del anuncio. Ningún otro producto de la marca o sus minoristas forman parte del retiro, por lo que la FDA destaca que son seguros para su consumo.

Dole Fresh Vegetables, Inc. Announces Voluntary Recall for Certain Salads Processed at its Springfield, OH and Soledad, CA Facilities and Containing Iceberg Lettuce Due to Possible Health Risk from Listeria monocytogenes https://t.co/KwqJPCPaXU pic.twitter.com/s37LhbRK6x