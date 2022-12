Retiran fórmula para bebé por riesgo ‘mortal’ de meningitis y sepsis

Autoridades de salud de Estados Unidos emitieron una alerta de contaminación en una línea de fórmula para bebés, distribuída con el fin de cubrir la escasez.

La marca By Heart, con sede en Pensilvania, comenzó retiros masivos de su fórmula para bebés By Heart: Whole Nutrition Infant Formula Milk Based Powder with Iron for 0-12 Months en recipientes de 24 oz luego de que se encontrara la bacteria peligrosa Cronobacter sakazakii.

Según informes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), esta bacteria está vinculada a meningitis y sepsis, que podrían conducir a la muerte a los bebés que la consuman.

Comúnmente, esta bacteria se aloja en alimentos secos como la fórmula, leche en polvo y tisanas.

Esta bacteria fue la razón principal del cierre de la planta de fórmulas infantiles de Abbot a inicios de año, mismo que ocasionó el desabasto a nivel nacional e internacional.

Como forma de compensar la escasez, se creó la línea de By Heart y en marzo comenzó a comercializarse.

Tras la identificación de la batería, la empresa comenzó los retiros, destacando que los lotes hechos no fueron distribuidos al público.

By Heart destacó en su comunicado de prensa que no fue culpa suya ni de sus empleados la aparición de la bacteria, ya que la filtración de Cronobacter sucedió durante el enlatado, proceso que maneja un tercero.

“La seguridad de su familia es nuestra prioridad número uno, y estamos aquí para usted y con usted”, dijo la empresa.

“Es importante tener en cuenta que este retiro voluntario no está relacionado con nuestra propia fabricación de ninguna manera, y confiamos en nuestro programa de calidad y pruebas de seguridad”, agregó.

Cuando la bacteria fue localizada, la empresa aisló y destruyó la fórmula producida dicho día y retiró el cargamento que estaba a puto de ser distribuido.

Cronobacter sakazakii es una bacteria especialmente dañina para bebés menores de dos meses que se asocia a fórmula para bebés. Los principales síntomas son fiebre, poca energía, falta de apetito e hipersensibilidad, lo que los hará llorar más de lo normal.

En casos graves, los bebés sufren convulsiones y requieren atención médica de urgencia.

Asimismo, está vinculada con sepsis, que es una infección sanguínea mortal, y meningitis, enfermedad en la que el cerebro y el tejido espinal comienzan a inflamarse.

La FDA autorizó el trabajo de By Heart a inicios de año para ayudar con el abasto de la fórmula y se convirtió en la primera marca en recibir el visto bueno en 15 años. Cuando se lanzó al mercado, la compañía experimentó una “demanda sin precedentes” al producir y vender enormes cantidades de producto dentro y fuera del país.